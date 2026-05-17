"Більше людей на війну": Санду розкрила цілі Кремля щодо надання людям у Придністров'ї громадянства РФ

Президентка Молдови Мая Санду відзначає, що нещодавнє рішення РФ надати громадянство мешканцям Придністров'я має кілька цілей. Основною є спроба мобілізувати таких людей на війну проти України.

Ще однією метою дій Кремля є намір створювати напруження щодо дій Кишинева на реінтеграцію анклаву дипломатичним шляхом. Про це повідомляє видання Politico.

"Ймовірно, їм (РФ. – Ред.) потрібно більше людей, щоб відправити їх на війну в Україну", — сказала Санду під час форуму Lennart Meri Conference.

Вона переконана, що за такими діями РФ видно тактику погроз у бік Кишинева. Вона спрямовані на те, абипогрожувати Молдові через її спроби реінтеграції Придністров'я.

"З початку війни в Україні більшість жителів цього регіону прийняли молдавське громадянство, оскільки вважали, що з громадянством Республіки Молдова вони будуть у більшій безпеці, ніж з громадянством Росії", – підкреслила Санду.

На запитання, чи може Путін заблокувати вступ Молдови до ЄС через питання ПМР, Санду відповіла, що тільки ЄС може вирішити, чи стане Молдова частиною євроспільноти, і "Росія тут ні до чого".

Раніше Фокус повідомляв про те, як Путін спростив отримання громадянства РФ для мешканців Придністров'я. Це рішення пояснюють "необхідністю захищати права та свободи людини".

Згодом стало відомо, що Шойгу пригрозив Молдові "захистом росіян" у Придністров'ї. За його словами, Москва готова використати всі доступні засоби для їхнього захисту.