Президент Дональд Трамп объявил о запуске визовой программы "золотая карта", которая позволяет иностранцам, готовым выложить не менее 1 миллиона долларов, легально жить и работать в США.

Лишь один счастливчик на сегодняшний день смог купить "грин-карту на стероидах", как ее назвал Дональд Трамп. Хотя в декабре прошлого года министр торговли Говард Лутник заявлял, что правительство продало "карточек" на 1,3 миллиарда долларов всего за несколько дней. Одобрена только одна заявка, "сотни других находятся в очереди на рассмотрение", заявил Лутник во время слушаний в комитете Конгресса в четверг, пишет Associated Press (AP).

Трамп продвигал эту идею еще в прошлом году, сначала предлагая стоимость в 5 миллионов долларов, и утверждая, что это привлечет иностранных специалистов в США и пополнит государственную казну. Программа должна прийти на смену EB-5 — многолетней программе, которая предлагала визы людям, инвестировавшим около 1 миллиона долларов в компанию с не менее 10 сотрудниками.

Відео дня

Министр торговли отметил, что каждый заявитель платит сбор в размере 15 000 долларов (более 1 миллиона долларов), что позволяет проводить "тщательную проверку" тех, кто подает заявку на участие в программе, которая со временем открывает путь к гражданству США. Также программа позволяет корпорациям потратить 2 миллиона долларов на найм иностранного работника с ежегодным обслуживанием в 1%.

Золотая виза Трампа пока не вызвала ажиотажа

Программа имеет яркий правительственный веб-сайт с лозунгом "Открой жизнь в Америке" над изображением золотой карты: строгий образ Трампа рядом с белоголовым орланом, статуей Свободы и его размашистой подписью. На сайте также рекламируется будущая "Платиновая карта Трампа" за 5 миллионов долларов, которая предлагает до 270 дней пребывания в Америке без налогообложения доходов из-за пределов США.

Хотя Трамп частично сформировал свой президентский имидж на депортации нелегальных иммигрантов, он неоднократно поддерживал квалифицированную иммиграцию в США, которой и будет способствовать программа "золотых карточек". При том, что для инвесторов в Штатах действует иммиграционная программа "EB-5", которая требует минимальных инвестиций в размере 800 000 долларов для получения постоянного места жительства в США.

Золотые визы работают и в других странах мира

Инвестиции за паспорт: как работают "золотые визы" в мире и как купить ВНЖ

Подобные программы, которые часто называют "резидентство за инвестиции" или "золотая виза", позволяющие состоятельным людям получить временный или постоянный вид на жительство в иностранном государстве, являются довольно распространенным явлением, пишет Reuters.

Греция

Ввела программу в 2013 году, которая позволяет иностранцам получить разрешение на постоянное проживание в Греции. Для этого нужны минимальные инвестиции в недвижимость в размере около 250 000 евро (262 800 долларов), и разрешение необходимо продлевать каждые пять лет.

Мальта

Предоставляет гражданство иностранцам, которые делают вклад в экономическое развитие страны. Требует от кандидатов взноса не менее 600 000 евро при минимальном сроке проживания 36 месяцев.

Италия

Программа разработана для иностранных инвесторов, которые стремятся сделать значительный вклад в экономику, предоставляя им итальянское резидентство и безвизовый доступ в Шенгенскую зону. Требует минимальных инвестиций от 250 000 до 2 миллионов евро в зависимости от риска, связанного с инвестициями.

Кипр

Предлагает "золотые визы" иностранцам, которые инвестировали не менее 300 000 евро.

Программа Трампа обещает ВНЖ и путь к гражданству за большие инвестиции

Объединенные Арабские Эмираты

Позволяют иностранцам сделать минимальные инвестиции в размере 2 миллионов дирхамов (544 602 доллара) в эту страну Персидского залива и подать заявление на получение вида на жительство, также известного как "золотая виза" ОАЭ.

Доминика

Требует минимального экономического взноса в размере 200 000 долларов. В обмен заявители и их семьи получают полное гражданство.

Гренада

Требует от заявителей минимального экономического взноса в размере 235 000 долларов. Позволяет владельцам визы путешествовать в Гренаду, Китай, Россию, Сингапур, Великобританию и Шенгенскую зону Европы, среди других стран.

Сент-Китс и Невис

Программа, основанная в 1984 году, требует от заявителей минимального экономического взноса в размере 250 000 долларов. В обмен они и их семьи получают полное гражданство.

Сент-Люсия

Программа гражданства за инвестиции требует от заявителей минимального экономического взноса в размере 240 000 долларов. В обмен, после строгой процедуры подачи заявления и проверки благонадежности, заявители и их семьи получают полное гражданство.

Антигуа и Барбуда

Для получения гражданства основной заявитель должен быть старше 18 лет и внести минимальный взнос в размере 230 000 долларов.

Латвия

Предлагает программу инвестиций в недвижимость от 250 000 евро, что дает вид на жительство на 5 лет с возможностью продления, а также открывает доступ к Шенгенской зоне.

Опрос Насколько реально, что после Украины Россия попытается атаковать одну из стран НАТО (Прибалтика или Польша) в 2026–2027 годах? Опрос открыт до 100% реально, например, Путин может атаковать "Сувальский коридор" Возможно, но только в форме гибридного вторжения РФ не способна начать новую активность на другом фронте, даже гибридную РФ може спровокувати локальні бойові дії, щоб перевірити реакцію Європи, НАТО та США Голосувати

А вот Испания с прошлого года закрыла программу "золотая виза", которая давала возможность легализоваться в стране, вложившись в недвижимость. Португалия в этом году тоже может отказаться от предоставления вида на жительства покупателям жилья, но планирует сосредоточиться на инвестициях в экономику в сумме не менее 300 000 евро.

Золотая карта есть и в Украине

Не отстает в этом вопросе и Украина. В 2026 году иностранец сможет получить временный вид на жительство (ВНЖ), если инвестирует в уставный капитал украинской компании от 100 000 евро. Этот статус нужно периодически продлевать. Для получения ПМЖ через инвестиции необходимо вложить в экономику Украины не менее 100 000 долларов США. Этот статус является бессрочным.

Важно

"Золотые визы" привлекательны для состоятельных лиц, которые стремятся защитить активы и обеспечить будущее своих семей. Спрос на такие программы продолжает расти, особенно среди граждан стран с политической нестабильностью или ограниченной свободой передвижения. Следовательно, США, несмотря на то, что завысили цену, могут получить неплохую прибыль как от продажи виз, так и от дальнейших инвестиций от тех, кто их купил.

Напомним, Фокус уже сообщал в конце 2025 года о возвращении 50 украинцев домой из США. Их принудительно выдворили из Соединенных Штатов. Перед тем администрация Дональда Трампа сообщала о намерении депортировать нерезидентов из Украины.