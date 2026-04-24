Президент Дональд Трамп оголосив про запуск візової програми «золота картка», яка дозволяє іноземцям, готовим викласти щонайменше 1 мільйон доларів, легально жити та працювати в США.

Лише один щасливець на сьогоднішній день зміг купити "грін-карту на стероїдах", як її назвав Дональд Трамп. Хоча в грудні минулого року міністр торгівлі Говард Лутнік заявляв, що уряд продав "карток" на 1,3 мільярда доларів лише за кілька днів. Схвалено лише одну заявку, "сотні інших перебувають у черзі на розгляд", заявив Лутнік під час слухань у комітеті Конгресу в четвер, пише Associated Press (AP).

Трамп просував цю ідею ще минулого року, спочатку пропонуючи вартість у 5 мільйонів доларів, і стверджуючи, що це приверне іноземних фахівців до США та поповнить державну скарбницю. Програма має прийти на зміну EB-5 — багаторічній програмі, яка пропонувала візи людям, що інвестували близько 1 мільйона доларів у компанію з щонайменше 10 співробітниками.

Міністр торгівлі зазначив, що кожен заявник сплачує збір у розмірі 15 000 доларів (понад 1 мільйон доларів), що дозволяє проводити "ретельну перевірку" тих, хто подає заявку на участь у програмі, яка з часом відкриває шлях до громадянства США. Також програма дозволяє корпораціям витратити 2 мільйони доларів на найм іноземного працівника з щорічним обслуговуванням у 1%.

Золота віза Трампа поки не викликала ажіотажу

Програма має яскравий урядовий вебсайт із гаслом "Відкрий життя в Америці" над зображенням золотої картки: суворий образ Трампа поруч із білоголовим орланом, статуєю Свободи та його розмашистим підписом. На сайті також рекламується майбутня "Платинова картка Трампа" за 5 мільйонів доларів, яка пропонує до 270 днів перебування в Америці без оподаткування доходів з-поза меж США.

Хоча Трамп частково сформував свій президентський імідж на депортації нелегальних іммігрантів, він неодноразово підтримував кваліфіковану імміграцію до США, якій і сприятиме програма "золотих карток". При тому, що для інвесторів у Штатах діє імміграційна програма "EB-5", яка вимагає мінімальних інвестицій у розмірі 800 000 доларів для отримання постійного місця проживання в США.

Інвестиції за паспорт: як працюють "золоті візи" у світі та як купити ВНЖ

Подібні програми, які часто називають "резидентство за інвестиції" або "золота віза", що дозволяють заможним людям отримати тимчасовий або постійний вид на жительство в іноземній державі, є досить поширеним явищем, пише Reuters.

Греція

Запровадила програму у 2013 році, яка дозволяє іноземцям отримати дозвіл на постійне проживання в Греції. Для цього потрібні мінімальні інвестиції в нерухомість у розмірі близько 250 000 євро (262 800 доларів), і дозвіл необхідно продовжувати кожні п'ять років.

Мальта

Надає громадянство іноземцям, які роблять внесок в економічний розвиток країни. Вимагає від кандидатів внеску не менше 600 000 євро при мінімальному терміні проживання 36 місяців.

Італія

Програма розроблена для іноземних інвесторів, які прагнуть зробити значний внесок в економіку, надаючи їм італійське резидентство та безвізовий доступ до Шенгенської зони. Вимагає мінімальних інвестицій від 250 000 до 2 мільйонів євро залежно від ризику, пов'язаного з інвестиціями.

Кіпр

Пропонує "золоті візи" іноземцям, які інвестували не менше 300 000 євро.

Програма Трампа обіцяє ВНЖ і шлях до громадянства за великі інвестиції

Об'єднані Арабські Емірати

Дозволяють іноземцям зробити мінімальні інвестиції в розмірі 2 мільйонів дирхамів (544 602 долари) в цю країну Перської затоки та подати заяву на отримання виду на жительство, також відомого як "золота віза" ОАЕ.

Домініка

Вимагає мінімального економічного внеску в розмірі 200 000 доларів. В обмін заявники та їхні сім'ї отримують повне громадянство.

Гренада

Вимагає від заявників мінімального економічного внеску в розмірі 235 000 доларів. Дозволяє власникам візи подорожувати до Гренади, Китаю, Росії, Сінгапуру, Великої Британії та Шенгенської зони Європи, серед інших країн.

Сент-Кітс і Невіс

Програма, заснована у 1984 році, вимагає від заявників мінімального економічного внеску в розмірі 250 000 доларів. В обмін вони та їхні сім'ї отримують повне громадянство.

Сент-Люсія

Програма громадянства за інвестиції вимагає від заявників мінімального економічного внеску в розмірі 240 000 доларів. В обмін, після суворої процедури подання заяви та перевірки благонадійності, заявники та їхні сім'ї отримують повне громадянство.

Антигуа і Барбуда

Для отримання громадянства основний заявник має бути старшим за 18 років та внести мінімальний внесок у розмірі 230 000 доларів.

Латвія

Пропонує програму інвестицій в нерухомість від 250 000 євро, що дає вид на жительство на 5 років з можливістю продовження, а також відкриває доступ до Шенгенської зони.

А от Іспанія з минулого року закрила програму "золота віза", що давала можливість легалізуватися в країні, вклавшись у нерухомість. Португалія цього року теж може відмовитися від надання виду на жительства покупцям житла, але планує зосередитися на інвестиціях в економіку в сумі не менше 300 000 євро.

Золота картка є і в Україні

Не відстає в цьому питанні й Україна. У 2026 році іноземець зможе отримати тимчасовий вид на жительство (ВНЖ), якщо інвестує в статутний капітал української компанії від 100 000 євро. Цей статус потрібно періодично продовжувати. Для отримання ПМЖ через інвестиції необхідно вкласти в економіку України не менше 100 000 доларів США. Цей статус є безстроковим.

"Золоті візи" привабливі для заможних осіб, які прагнуть захистити активи та забезпечити майбутнє своїх родин. Попит на такі програми продовжує зростати, особливо серед громадян країн з політичною нестабільністю або обмеженою свободою пересування. Отже, США, незважаючи на те, що завищили ціну, можуть отримати непоганий прибуток як від продажу віз, так і від подальших інвестицій від тих, хто їх купив.

Нагадаємо, Фокус вже повідомляв наприкінці 2025 року про повернення 50 українців додому зі США. Їх примусово видворили зі Сполучених Штатів. Перед тим адміністрація Дональда Трампа повідомляла про намір депортувати нерезидентів з України.