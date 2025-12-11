Віза для мільйонерів: Трамп запустив "Золоту карту"

Президент США Дональд Трамп офіційно запустив свою візу "Золота карта" в рамках нової міграційної політики Білого дому.

"Золота карта" — це новий імміграційний шлях, який дасть змогу іноземцям заплатити мільйон доларів для прискорення розгляду заяви на візу, або компаніям — два мільйони доларів для спонсорування іноземного працівника, якого вони хочуть залучити до США, повідомляє CNN.

Так звана "віза Трампа" обіцяє отримання посвідки на проживання в прискореному режимі.

"Заплативши $15 000 за опрацювання заяви Міністерством внутрішньої безпеки і, після перевірки біографічних даних, внесок у розмірі 1 мільйона доларів, отримайте посвідку на проживання у США в рекордно короткі строки за допомогою Золотої карти Трампа", — йдеться на офіційному сайті trumpcard.gov.

"Золота віза" від трампа вартістю в мільйон доларів Фото: Donald J. Trump/Х

Після подачі документів процес триватиме "кілька тижнів" і включатиме співбесіду та своєчасне надання всіх додаткових документів. Залежно від заявника можуть стягуватися додаткові збори до Державного департаменту.

На сайті зазначено, що заявник, який успішно пройшов відбір, отримає статус законного постійного жителя як володар візи EB-1 або EB-2 — робочої візи, яку видають особам, що мають "виняткові" або "видатні" здібності.

Однією "Золотою картою" у Трампа обмежуватися не збираються і вже анонсують "Платинову карту".

"Іноземні громадяни можуть зареєструватися зараз і зайняти місце в списку очікування для отримання платинової карти Трампа. Після запуску програми і після внесення плати за обробку в розмірі 15 000 доларів США і внеску в розмірі 5 мільйонів доларів вони зможуть перебувати в Сполучених Штатах до 270 днів, не обкладаючись податком США на доходи, отримані за межами США", — йдеться на сайті.

Коли вона стане доступною, поки не повідомляється.

Міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив у лютому, що ця віза змінить наявну програму імміграційних інвесторів EB-5, яка дає змогу іноземним інвесторам вкладати гроші в американські проєкти, що створюють робочі місця, а потім подавати заявки на імміграційні візи в США.

Раніше Лютник критикував традиційний процес отримання грін-карти, що дає змогу іммігрантам постійно жити і працювати в США, стверджуючи, що він змушує країну приймати "нижній квартиль" іммігрантів.

"Ми будемо приймати тільки видатних людей із найпрестижніших верств населення", — сказав чиновник.

Наприкінці листопада Дональд Трамп заявив, що зупинить міграцію з країн "третього світу" назавжди. Він також анонсував припинення пільг для негромадян і депортацію іноземців, які "є тягарем для суспільства". Ці заяви прозвучали після нападу на нацгвардійців неподалік від Білого дому.

Нагадаємо, 18 листопада 50 українців повернулися додому зі США після примусового видворення. Перед тим адміністрація Трампа повідомляла про намір депортувати нерезидентів з України.