Виза для миллионеров: Трамп запустил "Золотую карту"

Президент США Дональд Трамп официально запустил свою визу "Золотая карта" в рамках новой миграционной политики Белого дома.

"Золотая карта" – это новый иммиграционный путь, который позволит иностранцам заплатить миллион долларов для ускорения рассмотрения заявления на визу, или компаниям — два миллиона долларов для спонсирования иностранного работника, которого они хотят привлечь в США, сообщает CNN.

Так называемая "виза Трампа" обещает получение вида на жительство в ускоренном режиме.

"Заплатив $15 000 за обработку заявления Министерством внутренней безопасности и, после проверки биографических данных, взнос в размере 1 миллиона долларов, получите вид на жительство в США в рекордно короткие сроки с помощью Золотой карты Трампа", — говорится на официальном сайте trumpcard.gov.

"Золотая виза" от трампа стоимостью в миллион долларов Фото: Donald J. Trump/Х

После подачи документов процесс займет "несколько недель" и будет включать собеседование и своевременно предоставление все дополнительных документов. В зависимости от заявителя могут взиматься дополнительные сборы в Государственный департамент.

На сайте отмечается, что успешно прошедший отбор заявитель получит статус законного постоянного жителя в качестве обладателя визы EB-1 или EB-2 — рабочей визы, выдаваемой лицам, обладающим "исключительными" или "выдающимися" способностями.

Одной "Золотой картой" у Трампа ограничиваться не собираются и уже анонсируют "Платиновую карту".

"Иностранные граждане могут зарегистрироваться сейчас и занять место в списке ожидания для получения платиновой карты Трампа. После запуска программы и после внесения платы за обработку в размере 15 000 долларов США и взноса в размере 5 миллионов долларов они смогут находиться в Соединенных Штатах до 270 дней, не облагаясь налогом США на доходы, полученные за пределами США", — говорится на сайте.

Когда она станет доступно, пока не сообщается.

Министр торговли США Говард Лютник заявил в феврале, что эта виза изменит существующую программу иммиграционных инвесторов EB-5, которая позволяет иностранным инвесторам вкладывать деньги в американские проекты, создающие рабочие места, а затем подавать заявки на иммиграционные визы в США.

Ранее Лютник критиковал традиционный процесс получения грин-карты, позволяющий иммигрантам постоянно жить и работать в США, утверждая, что он вынуждает страну принимать "нижний квартиль" иммигрантов.

"Мы будем принимать только выдающихся людей из самых престижных слоев населения", — сказал чиновник.

В конце ноября Дональд Трамп заявил, что остановит миграцию из стран "третьего мира" навсегда. Он также анонсировал прекращение льгот для неграждан и депортацию иностранцев, которые "являются бременем для общества". Эти заявления прозвучали после нападения на нацгвардейцев неподалеку от Белого дома.

Напомним, 18 ноября 50 украинцев вернулись домой из США после принудительного выдворения. Перед тем администрация Трампа сообщала о намерении депортировать нерезидентов из Украины.