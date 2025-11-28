"Бремя для общества": Трамп заявил, что навсегда остановит миграцию в США из "третьего мира"

Президент США Дональд Трамп заявил, что остановит миграцию из стран "третьего мира" навсегда. Он также анонсировал прекращение льгот для неграждан и депортацию иностранцев, которые "являются бременем для общества".

О своих планах относительно мигрантов в США американский лидер рассказал в заметке в собственной соцсети Truth Social 28 ноября. Трамп утверждает, что несмотря на технологический прогресс условия жизни американских людей ухудшаются из-за иммиграционной политики.

"Я навсегда остановлю миграцию из всех стран "третьего мира", чтобы система США могла полностью восстановиться", — пишет президент США.

Он добавил, что "отменит миллионы незаконных допусков", подписанных 46-м президентом Джо Байденом, и депортирует из страны всех, кто "не является чистым активом для Соединенных Штатов или не способен любить эту страну".

Также Трамп заявил, что прекратит федеральные льготы и субсидии для всех, кто не имеет гражданства США, и лишит гражданства иммигрантов, которые "подрывают внутреннее спокойствие". Президент намерен депортировать всех иностранцев, которые, по его словам, "являются бременем для общества, угрозой безопасности или несовместимыми с западной цивилизацией".

"Эти цели будут реализовываться с целью достижения значительного сокращения нелегального и деструктивного населения, включая тех, кто был принят через несанкционированный и нелегальный процесс утверждения "автоматической ручкой". Только обратная миграция может полностью исправить эту ситуацию", — написал Трамп.

Трамп заявил о намерении полностью остановить иммиграцию из стран третьего мира Фото: скриншот

Напомним, 19 августа министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что стену на границе США и Мексики покрасят в черный цвет по просьбе американского президента Дональда Трампа, чтобы она разогревалась на солнце и нелегальным мигрантам было сложнее перебираться через нее.

8 октября по распоряжению Трампа были задержаны сотни мигрантов в Чикаго.

18 ноября 50 украинцев вернулись домой из США после принудительного выдворения. Перед тем администрация Трампа сообщала о намерении депортировать нерезидентов из Украины.