Трамп обвиняет Байдена и обещает проверить всех афганцев: стало известно, кто устроил стрельбу возле Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что лицом, которое устроило стрельбу в центре Вашингтона, недалеко от Белого дома, является гражданин Афганистана. При этом американский лидер выдвинул обвинения в отношении Джо Байдена.

Дональд Трамп заверил, что в ФБР "уверены" в том, что виновным в инциденте, в котором пострадали двое нацгвардейцев, является гражданин Афганистана. Он утверждает, что тот "был доставлен администрацией Байдена в сентябре 2021 года", как передает издание CNN.

"Сегодня вечером я могу сообщить, что, исходя из наилучшей доступной информации, Министерство внутренней безопасности уверено, что задержанный подозреваемый является иностранцем, который въехал в нашу страну из Афганистана — ада на земле", — заявил американский лидер.

Трамп также назвал Байдена "худшим президентом" в истории США, и вспомнил, что 20 миллионов "неизвестных и непроверенных иностранцев" въехали в страну за время, когда тот занимал должность.

Сам инцидент в центре Вашингтона Дональд Трамп называет "ужасным нападением" и "актом зла", "актом террора".

"Это было преступление против всей нашей нации. Это было преступление против человечества", — утверждает президент США.

Медиа CBS News сообщает, что подозреваемым в стрельбе является 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал. Подозреваемый для нападения на нацгвардейцев использовал пистолет, рассказали источники СМИ в правоохранительных органах.

Несколько источников рассказали изданию, что мужчина ждал в засаде перед тем как совершил нападение. На момент публикации, как сообщили источники, подозреваемый в стрельбе не идет на сотрудничество с властями.

Как пишет CBS News, подозреваемый, который был вооружен пистолетом, сначала имел в оружии четыре патрона. После того как он отстрелял все четыре, взял оружие подстреленного гвардейца и продолжил стрелять, ранив второго служащего. Третий, который находился с ними, вместо этого выстрелил в нападавшего.

Напомним, о стрельбе в США сообщили в Reuters вечером 26 ноября, заявив о ранении двух нацгвардейцев.

