В Чернигове мужчина открыл огонь из автомата посреди улицы: все подробности и фото

Сообщение о стрельбе на одной из улиц города поступило в Нацполицию вечером 24 ноября. Оказалось, что стреляли из автомата.

В Нацполиции Черниговской область сообщили, что информация о пострадавших не поступала. Но на место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции, патрульные полицейские, спецназовцы КОРДа и руководство полиции Черниговщины.

Задержание стрелка в Чернигове Фото: ГУ Нацполиции в Черниговской области

Мужчина устроил стрельбу в Чернигове Фото: ГУ Нацполиции в Черниговской области

В ходе спецоперации бойцы КОРДа задержали вооруженного злоумышленника. Оружие изъято. На фото, которые обнародовали в полиции, видно, что мужчину задержали в квартире.

Также на фото есть автомат и патроны, которые у него изъяли.

Автомат, который изъяла полиция Фото: ГУ Нацполиции в Черниговской области

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

По данному факту следователи полиции расследуют производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия).

