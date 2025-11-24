У Чернігові чоловік відкрив вогонь з автомата посеред вулиці: усі подробиці та фото
Повідомлення про стрілянину на одній з вулиць міста надійшло до Нацполіції ввечері 24 листопада. Виявилось, що стріляли з автомата.
У Нацполіції Чернігівської область повідомили, що інформація про постраждалих не надходила. Але на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, патрульні поліцейські, спецпризначенці КОРДу та керівництво поліції Чернігівщини.
У ході спецоперації бійці КОРДу затримали озброєного зловмисника. Зброю вилучено. На фото, які оприлюднили у поліції, видно, що чоловіка затримали у квартирі.
Також на фото є автомат та патрони, які в нього вилучили.
Наразі тривають першочергові слідчі дії.
За цим фактом слідчі поліції розслідують провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї).
