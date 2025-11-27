Трамп звинувачує Байдена і обіцяє перевірити всіх афганців: стало відомо, хто влаштував стрілянину біля Білого дому

Президент США Дональд Трамп заявив, що особою, як влаштувала стрілянину у центрі Вашингтона, неподалік від Білого дому, є громадянин Афганістану. При цьому американський лідер висунув звинувачення щодо Джо Байдена.

Дональд Трамп завірив, що у ФБР "впевнені" у тому, що винним в інциденті, в якому постраждали двоє нацгвардійців, є громадянин Афганістану. Він стверджує, що той "був доставлений адміністрацією Байдена у вересні 2021 року", як передає видання CNN.

"Сьогодні ввечері я можу повідомити, що, виходячи з найкращої доступної інформації, Міністерство внутрішньої безпеки впевнене, що затриманий підозрюваний є іноземцем, який в'їхав до нашої країни з Афганістану — пекла на землі", — заявив американський лідер.

Трамп також назвав Байдена "найгіршим президентом" в історії США, і згадав, що 20 мільйонів "невідомих та неперевірених іноземців" в'їхали до країни за час, коли той обіймав посаду.

Сам інцидент у центрі Вашингтона Дональд Трамп називає "жахливим нападом" та "актом зла", "актом терору".

"Це був злочин проти всієї нашої нації. Це був злочин проти людства", — стверджує президент США.

Як попередньо встановили правоохоронці, винуватцем трагедії є громадянин Афганістану, який прибув до Штатів у час, коли президентом був Джо Байден.

Медіа CBS News повідомляє, що підозрюваним у стрілянині є 29-річний громадянин Афганістану Рахманулла Лаканвал. Підозрюваний для нападу на нацгвардійців використовував пістолет, розповіли джерела ЗМІ у правоохоронних органах.

Кілька джерел розповіли виданню, що чоловік чекав у засідці перед тим як здійснив напад. На момент публікації, як повідомили джерела, підозрюваний у стрілянині не йде на співпрацю з владою.

Як пише CBS News, підозрюваний, який був озброєний пістолетом, спочатку мав у зброї чотири патрони. Після того як він відстріляв усі чотири, взяв зброю підстреленого гвардійця і продовжив стріляти, поранивши другого службовця. Третій, який перебував із ними, натомість вистрілив у нападника.

Нагадаємо, про стрілянину у США повідомили у Reuters увечері 26 листопада, заявивши про поранення двох нацгвардійців.

