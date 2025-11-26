Поблизу Білого дому трапилася стрілянина: поранені надцгвардійці, у Вашингтон відправляють 500 бійців, деталі (відео)

26 листопада у центрі Вашингтона трапилася стрілянина, внаслідок якої було важко поранено двох службовців Національної гвардії США. Підозрюваного затримали й тримають під вартою.

Інцидент трапився всього за 1,5 кілометра від Білого дому. Про це повідомило агентство Reuters.

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем повідомила, що двох членів Нацгвардії поранили, і що її відомство співпрацює з місцевою поліцією для збору додаткових деталей. Очевидці, як передає медіа, стверджують, що пролунали два гучних звуки, схожих на вибухи, а потім почулися крики: "Допоможіть!". Після цього правоохоронці переслідували "невідомого у каптурі".

Невдовзі поліція Вашингтона інформувала, що один підозрюваний у стрілянині взятий під варту.

Губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі згодом написав на сторінці у мережі X, що обидвоє поранених через стрілянину службовців Нацгвардії померли у лікарні.

"З великим сумом ми підтверджуємо, що обидва члени Національної гвардії Західної Вірджинії, які були поранені сьогодні вранці у Вашингтоні, померли від отриманих травм", — написав посадовець.

Однак через кілька хвилин губернатор уточнив, що щодо стану поранених "надходять суперечливі дані".

Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що Вашингтона додатково направлені 500 службовців Нацгвардії, передає Clash Report.

Стрілянина поблизу Білого дому: реакція Трампа

Внаслідок стрілянини будівлю Білого дому заблокували. Президент США Дональд Трамп на той час перебував у штаті Флорида, однак його поінформували про подію, зазначила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Він прокоментував інцидент на своїй сторінці у мережі Truth Social. Трамп назвав нападника "твариною" і розповів, що обоє військовослужбовців перебувають у важкому стані внаслідок поранень на той час. За його словами, зловмисник також зазнав серйозних поранень.

"Тварина, яка поранила двох національних гвардійців, обидва з яких перебувають у критичному стані в двох різних лікарнях, також отримала серйозні поранення, але, всупереч цьому, заплатить дуже високу ціну", — заявив Трамп.

Наразі невідомо, хто скоїв злочин та які мотиви були у нападника.

Нагадаємо, у вересні у США трапилася стрілянина, під час якої було вбито соратника Трампа Чарлі Кірка: його підстрелили під час дебатів.

Згодом у The Guardian повідомили, що підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка могли спонукати на злочин критичні висловлювання активіста про ЛГБТК+.