Вблизи Белого дома произошла стрельба: ранены надцгвардейцы, в Вашингтон отправляют 500 бойцов, детали (видео)
26 ноября в центре Вашингтона произошла стрельба, в результате которой были тяжело ранены двое служащих Национальной гвардии США. Подозреваемого задержали и держат под стражей.
Инцидент произошел всего в 1,5 километрах от Белого дома. Об этом сообщило агентство Reuters.
Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм сообщила, что двух членов Нацгвардии ранили, и что ее ведомство сотрудничает с местной полицией для сбора дополнительных деталей. Очевидцы, как передает медиа, утверждают, что раздались два громких звука, похожих на взрывы, а затем послышались крики: "Помогите!". После этого правоохранители преследовали "неизвестного в капюшоне".
Вскоре полиция Вашингтона информировала, что один подозреваемый в стрельбе взят под стражу.
Губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси впоследствии написал на странице в сети X, что оба раненых из-за стрельбы служащих Нацгвардии умерли в больнице.
"С прискорбием мы подтверждаем, что оба члена Национальной гвардии Западной Вирджинии, которые были ранены сегодня утром в Вашингтоне, умерли от полученных травм", — написал чиновник.
Однако через несколько минут губернатор уточнил, что о состоянии раненых "поступают противоречивые данные".
Министр обороны США Пит Гегсет сообщил, что в Вашингтон дополнительно направлены 500 служащих Нацгвардии, передает Clash Report.
Стрельба возле Белого дома: реакция Трампа: реакция Трампа
В результате стрельбы здание Белого дома заблокировали. Президент США Дональд Трамп в то время находился в штате Флорида, однако его проинформировали о происшествии, отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Он прокомментировал инцидент на своей странице в сети Truth Social. Трамп назвал нападавшего "животным" и рассказал, что оба военнослужащих находятся в тяжелом состоянии в результате ранений на то время. По его словам, злоумышленник также получил серьезные ранения.
"Животное, которое ранило двух национальных гвардейцев, оба из которых находятся в критическом состоянии в двух разных больницах, также получило серьезные ранения, но, вопреки этому, заплатит очень высокую цену", — заявил Трамп.
Пока неизвестно, кто совершил преступление и какие мотивы были у нападавшего.
Напомним, в сентябре в США произошла стрельба, во время которой был убит соратник Трампа Чарли Кирка: его подстрелили во время дебатов.
Впоследствии в The Guardian сообщили, что подозреваемого в убийстве Чарли Кирка могли побудить на преступление критические высказывания активиста об ЛГБТК+.