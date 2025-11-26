Вблизи Белого дома произошла стрельба: ранены надцгвардейцы, в Вашингтон отправляют 500 бойцов, детали (видео)

26 ноября в центре Вашингтона произошла стрельба, в результате которой были тяжело ранены двое служащих Национальной гвардии США. Подозреваемого задержали и держат под стражей.

Инцидент произошел всего в 1,5 километрах от Белого дома. Об этом сообщило агентство Reuters.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм сообщила, что двух членов Нацгвардии ранили, и что ее ведомство сотрудничает с местной полицией для сбора дополнительных деталей. Очевидцы, как передает медиа, утверждают, что раздались два громких звука, похожих на взрывы, а затем послышались крики: "Помогите!". После этого правоохранители преследовали "неизвестного в капюшоне".

Вскоре полиция Вашингтона информировала, что один подозреваемый в стрельбе взят под стражу.

Губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси впоследствии написал на странице в сети X, что оба раненых из-за стрельбы служащих Нацгвардии умерли в больнице.

Відео дня

"С прискорбием мы подтверждаем, что оба члена Национальной гвардии Западной Вирджинии, которые были ранены сегодня утром в Вашингтоне, умерли от полученных травм", — написал чиновник.

Однако через несколько минут губернатор уточнил, что о состоянии раненых "поступают противоречивые данные".

Министр обороны США Пит Гегсет сообщил, что в Вашингтон дополнительно направлены 500 служащих Нацгвардии, передает Clash Report.

Стрельба возле Белого дома: реакция Трампа: реакция Трампа

В результате стрельбы здание Белого дома заблокировали. Президент США Дональд Трамп в то время находился в штате Флорида, однако его проинформировали о происшествии, отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Он прокомментировал инцидент на своей странице в сети Truth Social. Трамп назвал нападавшего "животным" и рассказал, что оба военнослужащих находятся в тяжелом состоянии в результате ранений на то время. По его словам, злоумышленник также получил серьезные ранения.

"Животное, которое ранило двух национальных гвардейцев, оба из которых находятся в критическом состоянии в двух разных больницах, также получило серьезные ранения, но, вопреки этому, заплатит очень высокую цену", — заявил Трамп.

Пока неизвестно, кто совершил преступление и какие мотивы были у нападавшего.

Напомним, в сентябре в США произошла стрельба, во время которой был убит соратник Трампа Чарли Кирка: его подстрелили во время дебатов.

Впоследствии в The Guardian сообщили, что подозреваемого в убийстве Чарли Кирка могли побудить на преступление критические высказывания активиста об ЛГБТК+.