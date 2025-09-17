Извинялся за содеянное: названы мотивы подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Прокуроры штата Юта предоставили доказательства того, что подозреваемого в убийстве Чарли Кирка могли побудить на преступление критические высказывания активиста об ЛГБТК+. По данным прокуратуры, подозреваемый Тайлер Робинсон перед покушением разговаривал со своим партнером о том, что больше не может терпеть "ненависти" Кирка.

Прокуроры получили текстовые сообщения, в которых Робинсон разговаривает со своим партнером "переходного пола" о "ненависти" Кирка, пишет 17 сентября The Guardian. Журналисты отмечают, что ультраправый активист был убит после того, как заявил, что "слишком много" трансгендерных людей совершили в США массовые стрельбы.

"Некоторую ненависть невозможно преодолеть путем переговоров", — сказал Робинсон своему партнеру перед тем, как на Кирка было совершено покушение.

По утверждениям прокуроров, мать подозреваемого после его ареста рассказала следствию, что Тайлер в течение предыдущего года стал "более политическим и начал склоняться к левым взглядам — стал более ориентированным на права геев и трансгендеров"

В прокуратуре рассказали, что в одном из разговоров накануне покушения Робинсон назвал Университет Юты "глупым местом" для выступления Кирка, а также обвинял активиста в "распространении ненависти".

По данным прокуратуры, в разговоре с отцом Тайлер сказал, что Кирк "распространяет слишком много ненависти". Робинсон сдался властям на следующий день после убийства Кирка через друга семьи, который был местным правоохранителем, пишут журналисты.

Кроме того, прокуроры заявили, что нашли на винтовке, из которой был убит Кирка, ДНК-доказательства.

В полученных прокурорами текстовых сообщениях Робинсон якобы называет своего соседа по комнате "любимым". В одном из сообщений партнер спрашивает у Тайлера, не он ли совершил убийство, а тот в ответ просит у него прощения за то, что "вовлек" его в инцидент.

"Я надеялся сохранить эту тайну до самой старости", — написал Робинсон.

В прокуратуре намерены добиться для виновного в убийстве Чарли Кирка смертной казни, и до приговора он будет оставаться в тюрьме без права внесения залога. По словам главного государственного прокурора в округе Университета Вирджинии Джеффа Грея, отягчающим обстоятельством в обвинении Робинсона является то, что он, вероятно, совершил покушение на Кирка "из-за его политических взглядов".

Убийство Чарли Кирка: что известно

Соратника президента США Дональда Трампа, праворадикального активиста Чарли Кирка, подстрелили во время дебатов во дворе Университета долины Юта 10 сентября. Через несколько часов Чарли Кирк умер в больнице.

12 сентября Дональд Трамп сообщил, что убийца Чарли Кирка задержан и ему в случае доказательства вины грозит смертная казнь.

13 сентября СМИ сообщали, что семья 22-летнего подозреваемого Тайлера Робинсона поддерживает Трампа и движение MAGA.