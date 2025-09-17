Вибачався за скоєне: названо мотиви підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка

Прокурори штату Юта надали докази того, що підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка могли спонукати на злочин критичні висловлювання активіста про ЛГБТК+. За даними прокуратури, підозрюваний Тайлер Робінсон перед замахом розмовляв зі своїм партнером про те, що більше не може терпіти "ненависті" Кірка.

Прокурори отримали текстові повідомлення, в яких Робінсон розмовляє зі своїм партнером "перехідної статі" про "ненависть" Кірка, пише 17 вересня The Guardian. Журналісти зазначають, що ультраправого активіста було вбито після того, як він заявив, що "занадто багато" трансгендерних людей скоїли в США масові стрілянини.

"Деяку ненависть неможливо подолати шляхом переговорів", — сказав Робінсон своєму партнеру перед тим, як на Кірка було скоєно замах.

За твердженнями прокурорів, мати підозрюваного після його арешту розповіла слідству, що Тайлер протягом попереднього року став "більш політичним і почав схилятися до лівих поглядів — став більш орієнтованим на права геїв та трансгендерів"

В прокуратурі розповіли, що в одній з розмов напередодні замаху Робінсон назвав Університет Юти "дурним місцем" для виступу Кірка, а також звинувачував активіста в "поширенні ненависті".

За даними прокуратури, у розмові з батьком Тайлер сказав, що Кірк "поширює забагато ненависті". Робінсон здався владі наступного дня після вбивства Кірка через друга родини, який був місцевим правоохоронцем, пишуть журналісти.

Крім того, прокурори заявили, що знайшли на гвинтівці, з якої було вбито Кірка, ДНК-докази.

В отриманих прокурорами текстових повідомленнях Робінсон нібито називає свого сусіда по кімнаті "коханим". В одному з повідомлень партнер питає в Тайлера, чи не він скоїв убивство, а той у відповідь просить у нього вибачення за те, що "залучив" його до інциденту.

"Я сподівався зберегти цю таємницю до самої старості", — написав Робінсон.

В прокуратурі мають намір домогтися для винного у вбивстві Чарлі Кірка смертної кари, і до вироку він лишатиметься у в'язниці без права внесення застави. За словами головного державного прокурора в окрузі Університету Вірджинії Джеффа Грея, обтяжувальною обставиною у звинуваченні Робінсона є те, що він, імовірно, скоїв замах на Кірка "через його політичні погляди".

Убивство Чарлі Кірка: що відомо

Соратника президента США Дональда Трампа, праворадикального активіста Чарлі Кірка, підстрелили під час дебатів у дворі Університету долини Юта 10 вересня. За кілька годин Чарлі Кірк помер у лікарні.

12 вересня Дональд Трамп повідомив, що вбивцю Чарлі Кірка затримано, і йому в разі доведення провини загрожує смертна кара.

13 вересня ЗМІ повідомляли, що родина 22-річного підозрюваного Тайлера Робінсона підтримує Трампа та рух MAGA.