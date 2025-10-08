Спецоперация в Чикаго: по распоряжению Трампа задержаны сотни мигрантов (видео)

Сегодня, 8 октября 2025 года, в Чикаго (штат Иллинойс, США) продолжается масштабная операция федеральных агентов под названием Midway Blitz, направленная на борьбу с нелегальной иммиграцией и преступной деятельностью среди иммигрантов. В ходе рейдов задержано более 800 человек, среди которых были члены венесуэльской группировки Tren de Aragua.

Related video

По данным AOL News, федеральные агенты прибывали на места событий с вертолетов Black Hawk, спускались на веревках и маскировали лица балаклавами. В многоэтажных домах Саут-Шора офицеры проводили ночные обыски, выводили жителей на улицу и задерживали как взрослых, так и детей. Представители Министерства внутренней безопасности США заявляют, что операция направлена на защиту граждан и борьбу с организованной преступностью.

Операция Midway Blitz

Местные власти, включая губернатора Дж. Б. Притцкера и мэра Брэндона Джонсона, подали судебный иск, назвав действия федеральных властей "политическим шоу" и вмешательством во внутренние дела штата.

Протесты против рейдов охватили несколько районов Чикаго, в частности Саут-Шор, где значительная часть населения состоит из венесуэльских иммигрантов.

Как сообщает The Associated Press, для поддержки операции под Чикаго размещены войска Национальной гвардии, а к пятнице они могут быть переброшены в Мемфис (штат Теннесси).

Администрация Дональда Трампа продолжает агрессивную политику в отношении преступности и контроля за иммиграцией в крупных городах, даже несмотря на сопротивление избранных лидеров от Демократической партии и судебные иски.

Федеральные агенты

Члены Нацгвардии из Техаса уже разместились в центре армейского резерва Иллинойса.

Федеральные агенты Фото: Скриншот

Их точная миссия не была раскрыта, но операция сопровождается многочисленными протестами у здания иммиграционного управления в Бродвью. Президент назвал Чикаго "адской дырой" преступности, хотя официальная полицейская статистика демонстрирует значительное снижение большинства видов преступлений, включая убийства.

В Мемфисе начальник полиции Серелин Дэвис сообщила, что небольшая группа командиров уже находится в городе, а прибытие Нацгвардии ожидается в ближайшие дни. Губернатор-республиканец Билл Ли заявил, что Служба маршалов США поддержит военных в "решающей роли" для помощи местным правоохранителям, хотя конкретные функции еще не определены.

Как сообщал Фокус, после победы Трампа на выборах американцы массово гуглят возможность эмиграции из США.

Фокус также писал, что четыре украинца вошли в список самых богатых иммигрантов в США по версии Forbes.