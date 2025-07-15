Кто из украинцев заработал миллиарды в США: новый рейтинг самых богатых иммигрантов

Четыре украинца вошли в список самых богатых иммигрантов в США по версии Forbes, среди них — Ян Кум, Леонид Радвинский, Михаил Подольский и Макс Левчин.

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По информации издания "Forbes", США сейчас являются страной с рекордным количеством миллиардеров, родившихся за рубежом, — 125 человек из 41 страны. Лидируют Илон Маск из Южно-Африканской республики (состояние $393,1 млрд), Сергей Брин из России ($139,7 млрд) и Дженсен Хуанг из Тайваня ($137,9 млрд).

Среди выходцев из Украины выше всех в списке — Ян Кум, который занимает 9-е место. Он является соучредителем WhatsApp, его состояние оценивается в $16,9 млрд. После продажи сервиса компании Facebook в 2014 году Кум покинул пост генерального директора, а сейчас занимается инвестициями через свою компанию Newlands.

На 50-м месте — Леонид Радвинский, владелец платформы OnlyFans, с капиталом $3,8 млрд. Он начал свой бизнес еще студентом, а в 2018 году стал совладельцем популярной платформы, которая в 2023 году получила $1,3 млрд дохода.

75-е место в рейтинге занял Михаил Подольский, основатель и руководитель компании Invenergy, которая развивает проекты в сфере зеленой энергетики. Его состояние составляет $2,5 млрд.

Замыкает украинский список Макс Левчин на 85-м месте. Сооснователь PayPal и руководитель компании Affirm владеет капиталом $2,1 млрд.

Ранее Фокус писал о настоящих историях бывших миллионеров, которые потеряли состояние после финансового краха. Их прошлое — это череда ошибок, предательств и неожиданных событий.

В марте также появлялась публикация в которой глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко рассказал о результатах декларирования доходов украинцев, уплаченных налогах и количестве миллионеров по итогам 2024 года.