В Украине стало на 40% больше миллионеров: в каких областях живут богачи, — налоговая

Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко рассказал о декларировании доходов украинцев, уплаченных налогах и о количестве миллионеров по итогам 2024 года. Согласно данным налоговиков, миллионеров стало больше на 6,6 тысячи человек. Кроме того, половина всех доходов заработаны в Киеве.

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О миллионерах в Украине говорится в заметке Кравченко, которая появилась днем 5 мая в Telegram-канале.

Кравченко сообщил о завершении процесса декларирования доходов, полученных гражданами в 2024 году. Налоговики установили, что свои доходы задекларировали 170 тыс. человек. Среди них обнаружили 17 тыс. человек (10%), которые заработали более 1 млн грн в течение года. Это число — на 6,6 тыс. больше, чем в 2023 году. Подсчеты показывают, что количество богачей выросло на 39%.

Чиновник также сообщил суммарный размер задекларированных доходов украинцев — 326 млрд грн. Это число — втрое больше, чем в 2023 году (110 млрд грн). Из указанной задекларированной суммы 253 млн грн (то есть две трети) — это деньги миллионеров. В заметке Кравченко указаны топ 4 регионов, в которых люди заработали больше всего денег в 2023 году:

Киев — 156 млрд грн (то есть почти половина от всех задекларированных доходов); Днепропетровская область — 30 млрд грн; Львовская область — 18,2 млн грн; Киевская область — 17,5 млн грн.

Указывается, что среди миллионеров Киева есть один гражданин, который уплатил наибольшую сумму налога на доходы (НДФЛ и военный сбор) — 4,6 млрд грн. При этом налоги с доходов миллионеров составляют 8,7 млн грн, написал Кравченко.

В заметке также рассказывается, что наибольшие доходы украинцы получили за рубежом, от наследства и от продажи имущества. Инвестиции — на четвертом месте, свидетельствуют данные налоговой:

иностранные доходы — 34,2 млрд грн наследство и дарение — 13,6 млрд грн, доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества — 6,8 млрд грн инвестиционные доходы — 4,9 млрд грн другие налогооблагаемые доходы — 4 млрд грн доходы от сдачи имущества в аренду — 3,4 млрд грн.

Налоги в Украине — детали

Отметим, 5 мая издание Forbes Ukraine рассказало об изменении налогов в Украине из-за рекомендаций Международного валютного фонда. Как выяснилось, МВФ предлагает бюджет 2026 году наполнять благодаря изменениям налоговой системы: увеличение налога на добавленную стоимость и введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Согласно предложению фонда, вместо одинакового НДФЛ в 18% люди будут платить разные суммы, в зависимости от доходов. На публикацию в медиа откликнулся глава бюджетного комитета ВР Даниил Гетманцев. Нардеп заявил, что таких изменений не будет при действующем парламенте.

Напоминаем, в апреле Фокус писал об особенностях расчетов с карты на карту, которые пока не облагаются налогом.