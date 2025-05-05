Украина может поднять НДС в 2026 году: какие рекомендации дал Гетманцев

Международный валютный фонд мог предложить Украине в 2026 году внести изменения в систему налогообложения относительно средств, которые платят в государственный бюджет предприниматели, компании и физические лица. Среди идей — рост налога на добавленную стоимость (НДС) и введение шкалы налогообложения граждан. При этом в Верховной Раде опровергли, что Украина получила такие предложения.

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Об изменении налогов в Украине в 2026 году написало издание Forbes Ukraine.

Издание опубликовало информацию о мероприятии Spring Meetings 2025. В мероприятии приняла участие правительственная делегация из Украины. Министр финансов Сергей Марченко рассказал журналистам об идеях, которые предлагает украинцам Международный валютный фонд (МВФ). В статье говорится о трех основных рекомендациях для пополнения бюджета на 2026 год:

рост НДС;

введение прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц, а не стабильный налог 18%, который работает сейчас;

усиление детенизации экономики.

Кроме того, затрагивались вопросы конфискации замороженных активов РФ, которые могли бы пойти на пользу Украине. О том, возможно ли такое решение в ближайшее время, так и не ясно.

Spring Meetings 2025 — конференция, которая 21-26 апреля проводилась в Вашингтоне. Организаторы мероприятия — Международный валютный фонд и Всемирный банк. Участники — представители правительств разных стран, а также представители гражданского общества. В расписании мероприятий, опубликованном на странице конференции, указано, что ключевые события — это заседания "комитета по вопросам развития, Международного валютного и финансового комитета, а также мероприятия и форумы, сосредоточенные на международном развитии, мировой экономике и финансовых рынках".

Налоги в Украине — что говорят в Раде

На информацию о возможном росте НДС и введении шкалы НДФЛ отреагировал глава бюджетного комитета ВР Даниил Гетманцев. В Telegram-канале нардеп написал об "очередной волне" заявлений медиа об изменениях в системе налогообложения. Политик подчеркнул, что не получал от МВФ таких рекомендаций. По его словам, на время работы действующего состава парламента такого не произойдет.

"МВФ не посещал, рекомендации не получал, но могу вам ответственно заявить, что нет, о повышении НДС речь не шла и не идет. По крайней мере в этом созыве Парламента", — говорится в заметке.

После этого Гетманцев перечислил, какие есть инструменты у правительства для улучшения ситуации с бюджетом. Нардеп пояснил, что следует вывести экономику из тени, отменить программу "Национальный кэшбек" (как неэффективную), выпустить новые облигации государственного займа. Только после этих мер "коллеги из правительства могут задуматься, или нет, над ставками НДС", написал он.

Налоги в Украине — комментарий Гетманцева Фото: скриншот

Отметим, в апреле Фокус писал об особенностях налогов в Украине. В частности, граждане должны платить с зарплаты суммарно 23%, из которых 18% — налог на доходы физических лиц, а 5% — военный сбор. Кроме того, еще 22% заплатит работодатель в Пенсионный фонд как обязательное государственное страхование. Подсчеты показывают, что при условной зарплате 10 тыс. грн человек на руки получает 7,7 тыс. грн, а предприниматель дополнительно платит 2,2 тыс. грн в ПФУ.

Напоминаем, 8 апреля Фокус разобрался, какую сумму украинцы могут перевести с карты на карту, не платя дополнительных налогов.