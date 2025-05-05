Україна може підняти ПДВ у 2026 році: які рекомендації дав Гетманцев

Міжнародний валютний фонд міг запропонувати Україні у 2026 році внести зміни у системи оподаткування щодо коштів, які сплачують у державний бюджет підприємці, компанії та фізичні особи. Серед ідей — зростання податку на додану вартість (ПДВ) та запровадження шкали оподаткування громадян. Водночас у Верховній Раді спростували, що Україна отримала такі пропозиції.

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Про зміну податків в Україні у 2026 році написало видання Forbes Ukraine.

Видання опублікувало інформацію про захід Spring Meetings 2025. У заході взяла участь урядова делегація з України. Міністр фінансів Сергій Марченко розповів журналістам про ідеї, які пропонує українцям Міжнародний валютний фонд (МВФ). У статті ідеться про три основні рекомендації для поповнення бюджету на 2026 рік:

зростання ПДВ;

запровадження прогресивної шкали оподаткування фізичних осіб, а не стабільний податок 18%, який працює зараз;

посилення детінізації економіки.

Крім того, торкались питання конфіскації заморожених активів РФ, які могли б піти на користь Україні. Про те, чи можливе таке рішення найближчим часом, так і не ясно.

Spring Meetings 2025 — конференція, яка 21–26 квітня проводилась у Вашингтоні. Організатори заходу — Міжнародний валютний фонд та Світовий банк. Учасники — представники урядів різних країн, а також представники громадянського суспільства. У розкладі заходів, опублікованому на сторінці конференції, вказано, що ключові події — це засідання "комітету з питань розвитку, Міжнародного валютного та фінансового комітету, а також заходи та форуми, зосереджені на міжнародному розвитку, світовій економіці та фінансових ринках".

Податки в Україні — що кажуть у Раді

На інформацію про можливе зростання ПДВ та запровадження шкали ПДФО відреагував глава бюджетного комітету ВР Данило Гетманцев. У Telegram-каналі нардеп написав про "чергову хвилю" заяв медіа про зміни в системі оподаткування. Політик наголосив, що не отримував від МВФ таких рекомендацій. З його слів, на час роботи чинного складу парламенту такого не станеться.

"МВФ не відвідував, рекомендації не отримував, але можу вам відповідально заявити, що ні, про підвищення ПДВ не йшлося і не йдеться. Принаймні в цьому скликанні Парламенту", — ідеться у дописі.

Після цього Гетманцев перелічив, які є інструменти в уряду для покращення ситуації з бюджетом. Нардеп пояснив, що слід вивести економіку з тіні, скасувати програму "Національний кешбек" (як неефективну), випустити нові облігації державної позики. Лише після цих заходів "колеги з уряду можуть замислитись, або ні, над ставками ПДВ", написав він.

Податки в Україні — коментар Гетманцева Фото: скриншот

Зазначимо, у квітні Фокус писав про особливості податків в Україні. Зокрема, громадяни повинні сплачувати із зарплати сумарно 23%, з яких 18% — податок на доходи фізичних осіб, а 5% — військовий збір. Крім того, ще 22% заплатить роботодавець у Пенсійний фонд як обов'язкове державне страхування. Підрахунки показують, що при умовній зарплаті 10 тис. грн людина на руки отримує 7,7 тис. грн, а підприємець додатково платить 2,2 тис. грн у ПФУ.

Нагадуємо, 8 квітня Фокус розібрався, яку суму українці можуть переказати з картки на картку, не сплачуючи додаткових податків.