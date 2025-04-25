Скільки податків доведеться сплатити із зарплати у 2025 році: деталі
У 2025 році українці почали платити більше податків порівняно з 2024-м. Однією з причин стало збільшення ставки військового збору — з 1,5% до 5%.
Про це йдеться в матеріалі видання "Тахег.ua".
У 2025 році з офіційної зарплати українців, як і раніше, утримують два основні податки: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військовий збір. Крім цього, роботодавець зобов'язаний сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за кожного співробітника. Таким чином, із зарплати працівника утримуються такі податки:
- 18% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
- 5% — військовий збір.
Окремо нараховується:
- 22% — єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який роботодавець сплачує до Пенсійного фонду.
Як це виглядає на прикладі зарплати 10 000 гривень:
Працівник отримає "на руки" 7 700 гривень, тому що з його зарплати віднімуть:
- 1 800 гривень — ПДФО (18%);
- 500 гривень — військовий збір (5%).
Додатково роботодавець має заплатити 2 200 гривень ЄСВ (22% від 10 000 гривень). Тобто сукупно він має заплатити 12 200 гривень.
Раніше Фокус писав, що 2025 року підприємці, які перебувають на 1-й і 2-й групах єдиного податку, будуть зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 800 гривень. Однак у певних випадках для деяких категорій господарюючих суб'єктів цей платіж може стати необов'язковим.