Скільки податків доведеться сплатити із зарплати у 2025 році: деталі

У 2025 році українці почали платити більше податків порівняно з 2024-м. Однією з причин стало збільшення ставки військового збору — з 1,5% до 5%.

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Про це йдеться в матеріалі видання "Тахег.ua".

У 2025 році з офіційної зарплати українців, як і раніше, утримують два основні податки: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військовий збір. Крім цього, роботодавець зобов'язаний сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за кожного співробітника. Таким чином, із зарплати працівника утримуються такі податки:

18% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% — військовий збір.

Окремо нараховується:

22% — єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який роботодавець сплачує до Пенсійного фонду.

Як це виглядає на прикладі зарплати 10 000 гривень:

Працівник отримає "на руки" 7 700 гривень, тому що з його зарплати віднімуть:

1 800 гривень — ПДФО (18%);

500 гривень — військовий збір (5%).

Додатково роботодавець має заплатити 2 200 гривень ЄСВ (22% від 10 000 гривень). Тобто сукупно він має заплатити 12 200 гривень.

Раніше Фокус писав, що 2025 року підприємці, які перебувають на 1-й і 2-й групах єдиного податку, будуть зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 800 гривень. Однак у певних випадках для деяких категорій господарюючих суб'єктів цей платіж може стати необов'язковим.