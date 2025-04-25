Сколько налогов придется оплатить с зарплаты в 2025 году: детали

В 2025 году украинцы начали платить больше налогов по сравнению с 2024-м. Одной из причин стало увеличение ставки военного сбора — с 1,5% до 5%.

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Об этом говорится в материале издания "Тaxer.ua".

В 2025 году с официальной зарплаты украинцев по-прежнему удерживаются два основных налога: налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Помимо этого, работодатель обязан уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ) за каждого сотрудника. Таким образом, из зарплаты работника удерживаются следующие налоги:

18% – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% – военный сбор.

Отдельно начисляется:

22% – единый социальный взнос (ЕСВ), который работодатель платит в Пенсионный фонд.

Как это выглядит на примере зарплаты 10 000 гривен:

Работник получит "на руки" 7 700 гривен, потому что из его зарплаты вычтут:

1 800 гривен – НДФЛ (18%);

500 гривен – военный сбор (5%).

Дополнительно работодатель должен заплатить 2 200 гривен ЕСВ (22% от 10 000 гривен). То есть совокупно он должен заплатить 12 200 гривен.

Ранее Фокус писал, что в 2025 году предприниматели, находящиеся на 1-й и 2-й группах единого налога, будут обязаны уплачивать военный сбор в размере 800 гривен. Однако в определенных случаях для некоторых категорий хозяйствующих субъектов этот платеж может стать необязательным.