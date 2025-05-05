В Україні стало на 40% більше мільйонерів: в яких областях живуть багатії, — податкова

Глава Державної податкової служби Руслан Кравченко розповів про декларування доходів українців, сплачені податки й про кількість мільйонерів за підсумками 2024 року. Згідно з даними податківців, мільйонерів стало більше на 6,6 тисячі осіб. Крім того, половина усіх доходів зароблені у Києві.

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Про мільйонерів в Україні ідеться у дописі Кравченка, який з'явився вдень 5 травня у Telegram-каналі.

Кравченко повідомив про завершення процесу декларування доходів, отриманих громадянами у 2024 році. Податківці встановили, що свої доходи задекларували 170 тис. людей. Серед них виявили 17 тис. осіб (10%), які заробили понад 1 млн грн протягом року. Це число — на 6,6 тис. більше, ніж у 2023 році. Підрахунки показують, що кількість багатіїв зросла на 39%.

Посадовець також повідомив сумарний розмір задекларованих доходів українців — 326 млрд грн. Це число — утричі більше, ніж у 2023 році (110 млрд грн). З вказаної задекларованої суми 253 млн грн (тобто дві третини) — це гроші мільйонерів. У дописі Кравченка вказані топ 4 регіонів, в яких люди заробили найбільше грошей у 2023 році:

Київ — 156 млрд грн (тобто майже половина від усіх задекларованих доходів); Дніпропетровська область — 30 млрд грн; Львівська область — 18,2 млн грн; Київська область — 17,5 млн грн.

Вказується, що серед мільйонерів Києва є один громадянин, який сплатив найбільшу суму податку на доходи (ПДФО та військовий збір) — 4,6 млрд грн. При цьому податки з доходів мільйонерів становлять 8,7 млн грн, написав Кравченко.

У дописі також розповідається, що найбільші доходи українці отримали за кордоном, від спадщини та від продажу майна. Інвестиції — на четвертому місці, свідчать дані податкової:

іноземні доходи – 34,2 млрд грн спадщину та дарування – 13,6 млрд грн, доходи від продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна – 6,8 млрд грн інвестиційні доходи – 4,9 млрд грн інші оподатковувані доходи – 4 млрд грн доходи від здавання майна в оренду – 3,4 млрд грн.

Податки в Україні — деталі

Зазначимо, 5 травня видання Forbes Ukraine розповіло про зміну податків в Україні через рекомендації Міжнародного валютного фонду. Як з'ясувалось, МВФ пропонує бюджет 2026 році наповнювати завдяки змінам податкової системи: збільшення податку на додану вартість та запровадження прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Згідно з пропозицією фонду, замість однакового ПДФО у 18% люди платитимуть різні суми, залежно від доходів. На публікацію у медіа відгукнувся глава бюджетного комітету ВР Данило Гетманцев. Нардеп заявив, що таких змін не буде за чинного парламенту.

Нагадуємо, у квітня Фокус писав про особливості розрахунків з картки на картку, які поки що не оподатковуються.