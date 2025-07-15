Хто з українців заробив мільярди у США: новий рейтинг найбагатших іммігрантів

Чотири українці увійшли до списку найбагатших іммігрантів у США за версією Forbes, серед них — Ян Кум, Леонід Радвінський, Михайло Подольський та Макс Левчин.

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За інформацією видання “Forbes”, США нині є країною з рекордною кількістю мільярдерів, які народилися за кордоном, – 125 осіб із 41 країни. Лідирують Ілон Маск із Південно-Африканської республіки(статки $393,1 млрд), Сергій Брін із Росії ($139,7 млрд) та Дженсен Хуанг із Тайваню ($137,9 млрд).

Серед вихідців з України найвище у списку – Ян Кум, який займає 9-те місце. Він є співзасновником WhatsApp. Його статки оцінюють у $16,9 млрд. Після продажу сервісу компанії Facebook у 2014 році Кум залишив посаду генерального директора, а нині займається інвестиціями через свою компанію Newlands.

На 50-му місці – Леонід Радвінський, власник платформи OnlyFans, з капіталом $3,8 млрд. Він почав свій бізнес ще студентом, а у 2018 році став співвласником популярної платформи, яка у 2023 році отримала $1,3 млрд доходу.

75-те місце у рейтингу посів Михайло Подольський, засновник і керівник компанії Invenergy, яка розвиває проєкти у сфері зеленої енергетики. Його статки складають $2,5 млрд.

Замикає український список Макс Левчин на 85-му місці. Співзасновник PayPal та керівник компанії Affirm володіє капіталом $2,1 млрд.

Раніше Фокус писав про справжні історії колишніх мільйонерів, які втратили статки після фінансового краху. Їхнє минуле — це низка помилок, зрад і несподіваних подій.

У березні також з'являлася публікація у якій глава Державної податкової служби Руслан Кравченко розповів про результати декларування доходів українців, сплачені податки та кількість мільйонерів за підсумками 2024 року.