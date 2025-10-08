Спецоперація в Чикаго: за розпорядженням Трампа затримано сотні мігрантів (відео)

Сьогодні, 8 жовтня 2025 року, у Чикаго (штат Іллінойс, США) триває масштабна операція федеральних агентів під назвою Midway Blitz, спрямована на боротьбу з нелегальною імміграцією та злочинною діяльністю серед іммігрантів. Під час рейдів затримано понад 800 осіб, серед яких були члени венесуельського угруповання Tren de Aragua.

Related video

За даними AOL News, федеральні агенти прибували на місця подій із гелікоптерів Black Hawk, спускалися на мотузках та маскували обличчя балаклавами. У багатоповерхових будинках Саут-Шору офіцери проводили нічні обшуки, виводили мешканців на вулицю і затримували як дорослих, так і дітей. Представники Міністерства внутрішньої безпеки США заявляють, що операція спрямована на захист громадян та боротьбу з організованою злочинністю.

Операція Midway Blitz

Місцева влада, включно з губернатором Дж. Б. Прітцкером та мером Брендоном Джонсоном, подали судовий позов, назвавши дії федеральної влади "політичним шоу" та втручанням у внутрішні справи штату.

Протести проти рейдів охопили кілька районів Чикаго, зокрема Саут-Шор, де значна частина населення складається з венесуельських іммігрантів.

Як повідомляє The Associated Press, для підтримки операції під Чикаго розміщено війська Національної гвардії, а до п’ятниці вони можуть бути перекинуті до Мемфіса (штат Теннессі).

Адміністрація Дональда Трампа продовжує агресивну політику щодо злочинності та контролю за імміграцією у великих містах, навіть попри опір обраних лідерів від Демократичної партії та судові позови.

Федеральні агенти

Члени Нацгвардії з Техасу вже розмістилися в центрі армійського резерву Іллінойсу.

Федеральні агенти Фото: Скриншот

Їхня точна місія не була розкрита, але операція супроводжується численними протестами біля будівлі імміграційного управління в Бродвью. Президент назвав Чикаго "пекельною дірою" злочинності, хоча офіційна поліцейська статистика демонструє значне зниження більшості видів злочинів, включаючи вбивства.

У Мемфісі начальник поліції Серелін Девіс повідомила, що невелика група командирів вже перебуває в місті, а прибуття Нацгвардії очікується найближчими днями. Губернатор-республіканець Білл Лі заявив, що Служба маршалів США підтримає військових у "вирішальній ролі" для допомоги місцевим правоохоронцям, хоча конкретні функції ще не визначені.

Як повідомляв Фокус, після перемоги Трампа на виборах американці масово гуглять можливість еміграції зі США.

Фокус також писав, що чотири українці увійшли до списку найбагатших іммігрантів у США за версією Forbes.