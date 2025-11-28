"Тягар для суспільства": Трамп заявив, що назавжди зупинить міграцію в США з "третього світу"

Президент США Дональд Трамп заявив, що зупинить міграцію з країн "третього світу" назавжди. Він також анонсував припинення пільг для негромадян і депортацію іноземців, які "є тягарем для суспільства".

Про свої плани щодо мігрантів в США американський лідер розповів у дописі у власній соцмережі Truth Social 28 листопада. Трамп стверджує, що попри технологічний прогрес умови життя американських людей погіршуються через імміграційну політику.

"Я назавжди зупиню міграцію з усіх країн "третього світу", щоб система США могла повністю відновитися", — пише президент США.

Він додав, що "скасує мільйони незаконних допусків", підписаних 46-м президентом Джо Байденом, і депортує з країни всіх, хто "не є чистим активом для Сполучених Штатів або не здатний любити цю країну".

Також Трамп заявив, що припинить федеральні пільги та субсидії для всіх, хто не має громадянства США, та позбавить громадянства іммігрантів, які "підривають внутрішній спокій". Президент має намір депортувати всіх іноземців, які, за його словами, "є тягарем для суспільства, загрозою безпеці або несумісними із західною цивілізацією".

Відео дня

"Ці цілі будуть реалізовуватися з метою досягнення значного скорочення нелегального та деструктивного населення, включно з тими, хто був прийнятий через несанкціонований та нелегальний процес затвердження "автоматичною ручкою". Тільки зворотна міграція може повністю виправити цю ситуацію", — написав Трамп.

Трамп заявив про намір повністю зупинити імміграцію з країн третього світу Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 серпня міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем заявила, що стіну на кордоні США і Мексики пофарбують в чорний колір на прохання американського президента Дональда Трампа, щоб вона розігрівалася на сонці і нелегальним мігрантам було складніше перебиратися через неї.

8 жовтня за розпорядженням Трампа було затримано сотні мігрантів в Чикаго.

18 листопада 50 українців повернулися додому зі США після примусового видворення. Перед тим адміністрація Трампа повідомляла про намір депортувати нерезидентів з України.