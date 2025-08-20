Трамп попросив пофарбувати в чорний стіну на кордоні США і Мексики: для чого це потрібно

Стіна на кордоні Мексики і США на прохання американського президента Дональда Трампа буде повністю пофарбована в чорний колір. За задумом, так вона має сильніше розігріватися на сонці та заважати нелегальним мігрантам перебиратися через неї.

Related video

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем повідомила, що "весь" американо-мексиканський мур збираються пофарбувати в чорний, на брифінгу в Санта-Терезі у штаті Нью-Мексико 19 липня. Стіну також обладнають додатковими камерами та датчиками, пише Axios.

"Це зроблено спеціально на прохання президента. Коли щось пофарбовано в чорний колір, воно стає теплішим, що ще більше ускладнює людям лазіння", пояснила урядовиця.

За її словами, продовжити будівництво муру дозволять ресурси, виділені в межах підписаного Дональдом Трампом "великого прекрасного закону" про скорочення податків і витрат.

"Зараз будівництво йде зі швидкістю трохи менше півмилі на день. І прикордонна стіна виглядатиме дуже по-різному залежно від топографії та географії місця її будівництва", — розповіла Крісті Ноем.

Стіна на кордоні Мексики і США з'явилася за першого терміну Трампа

Речник Міністерства внутрішньої безпеки додав у надісланій журналістам електронною поштою заяві, що "великий прекрасний закон" дозволить адміністрації Трампа завершити систему прикордонних стін, яку почали будувати за його першого президентського терміну у 2017-2021 роках. Розголошувати вартість у відомстві відмовились, пояснивши це тим, що триває активний процес закупівель і це може вплинути на майбутні тендери.

Журналісти зазначили, що плани пофарбувати стіну Трампа в чорний колір також вперше звучали за його попереднього президентства. Тоді повідомлялося, що чорне покриття випробують на певних ділянках муру у 2020 році.

Нагадаємо, 9 липня Фокус писав, що в Мексиці наркокартелі почали застосовувати скиди з дронів, щоб усувати конкурентів.

11 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Мексика краде воду у фермерів штату Техас.