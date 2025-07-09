Міжусобні війни: в Мексиці наркокартелі почали застосовувати скиди з дронів проти конкурентів (відео)

Обидва конкуруючих картелі є найбільшими в Мексиці. Удар було завдано, коли конкуренти зайшли на територію "картеля Хуареса".

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У Мексиці наркокартелі перейняли досвід війни в Україні і почали застосовувати скиди з дронів для усунення конкурентів. Так, "картель Хуареса" атакував "картель Сіналоа" за допомогою дрона з системою скидання боєприпасів. Відео атаки опублікував в мережі Х користувач War Noir.

"Озброєні люди, ймовірно, використовували дрон із саморобною гранатою, що скидається з повітря, для нападу на членів конкуруючого картелю", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подія сталася в мексиканському штаті Чіуауа.

Довідка: Картель "Сіналоа" — це міжнародна злочинна організація, основними напрямами діяльності якої є торгівля наркотиками, відмивання грошей та організована злочинність. Створений він був наприкінці 1980-х років і базується, головним чином, у місті Кульякан, Сіналоа. Картель Хуареса також один з найбільших мексиканських наркокартелів, що базується в місті Сьюдад-Хуарес (Чіуауа, Мексика). Картель постачає до США та Європи кокаїн, марихуану та героїн. Угруповання не можуть поділити між собою сфери впливу.

Нагадаємо, що 22 травня повідомлялося, що в М'янмі в районі Бхамо партизани FPV-дроном з фугасною боєголовкою збили гелікоптер Мі-17 сил хунти. Другий гелікоптер був змушений здійснити екстрену посадку поблизу околиці Бхамо.