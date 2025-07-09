Междоусобные войны: в Мексике наркокартели начали применять сбросы с дронов против конкурентов (видео)

Оба конкурирующих картеля являются крупнейшими в Мексике. Удар был нанесен, когда конкуренты зашли на территорию "картеля Хуареса".

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В Мексике наркокартели переняли опыт войны в Украине и начали применять сбросы с дронов для устранения конкурентов. Так, "картель Хуареса" атаковал "картель Синалоа" с помощью дрона с системой сброса боеприпасов. Видео атаки опубликовал в сети Х пользователь War Noir.

"Вооруженные люди, вероятно, использовали дрон с самодельной гранатой, сбрасываемой с воздуха, для нападения на членов конкурирующего картеля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие произошло в мексиканском штате Чиуауа.

Справка: Картель "Синалоа" — это международная преступная организация, основными направлениями деятельности которой являются торговля наркотиками, отмывание денег и организованная преступность. Создан он был в конце 1980-х годов и базируется, главным образом, в городе Кульякан, Синалоа. Картель Хуареса также один из крупнейших мексиканских наркокартелей, базирующийся в городе Сьюдад-Хуарес (Чиуауа, Мексика). Картель поставляет в США и Европу кокаин, марихуану и героин. Группировки не могут поделить между собой сферы влияния.

Напомним, что 22 мая сообщалось, что в Мьянме в районе Бхамо партизаны FPV-дроном с фугасной боеголовкой сбили вертолет Ми-17 сил хунты. Второй вертолет был вынужден совершить экстренную посадку вблизи окраины Бхамо.