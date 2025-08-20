Трамп попросил покрасить в черный стену на границе США и Мексики: для чего это нужно

Стена на границе Мексики и США по просьбе американского президента Дональда Трампа будет полностью окрашена в черный цвет. По замыслу, так она должна сильнее разогреваться на солнце и мешать нелегальным мигрантам перебираться через нее.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что "всю" американо-мексиканскую стену собираются покрасить в черный, на брифинге в Санта-Тереге в штате Нью-Мексико 19 июля. Стену также оборудуют дополнительными камерами и датчиками, пишет Axios.

"Это сделано специально по просьбе президента. Когда что-то окрашено в черный цвет, оно становится теплее, что еще больше усложняет людям лазание", объяснила чиновница.

По ее словам, продолжить строительство стены позволят ресурсы, выделенные в рамках подписанного Дональдом Трампом "великого прекрасного закона" о сокращении налогов и расходов.

"Сейчас строительство идет со скоростью чуть менее полумили в день. И пограничная стена будет выглядеть очень по-разному в зависимости от топографии и географии места ее строительства", — рассказала Кристи Ноэм.

Стена на границе Мексики и США появилась при первом сроке Трампа

Представитель Министерства внутренней безопасности добавил в направленном журналистам по электронной почте заявлении, что "большой прекрасный закон" позволит администрации Трампа завершить систему пограничных стен, которую начали строить при его первом президентском сроке в 2017-2021 годах. Разглашать стоимость в ведомстве отказались, объяснив это тем, что идет активный процесс закупок и это может повлиять на будущие тендеры.

Журналисты отметили, что планы покрасить стену Трампа в черный цвет также впервые звучали при его предыдущем президентстве. Тогда сообщалось, что черное покрытие испытают на определенных участках стены в 2020 году.

