Україна визначила, з якими країнами дозволить множинне громадянство: у МЗС розкрили критерії

Український уряд ухвалив перелік критеріїв для держав, з якими введуть множинне громадянство, розроблений Міністерством закордонних справ. Закон про множинне громадянство запрацює вже на початку 2026 року.

"У середу, 8 жовтня, Уряд України ухвалив постанову, розроблену Міністерством закордонних справ, яка визначає критерії вибору іноземних держав, із якими буде запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України", — повідомила пресслужба МЗС.

Україна визначила, з ким дозволить множинне громадянство

У міністерстві пояснили, що множинне громадянство в першу чергу дозволить етнічним українцям, які є громадянами іноземних держав, набувати ще й українського громадянства.

"Потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України — адже сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити правовий зв'язок зі своєю Батьківщиною", — підкреслив голова МЗС Андрій Сибіга.

Україна визначила, з якими країнами діятиме множинне громадянство. В пріоритеті — держави, які входять до кола найближчих і найнадійніших союзників.

Перелік критеріїв для держав, з якими введуть множинне громадянство

Критерії, які будуть враховувати:

членство у G7;

членство в ЄС;

застосування санкцій проти Росії за агресію проти України;

підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;

наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;

рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;

фінансова підтримка України;

інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.

"Перелік конкретних іноземних держав буде визначений окремо. Постанова визначає порядок його формування та затвердження таких іноземних держав Кабінетом Міністрів України", — уточнили в МЗС.

Коли множинне громадянство запрацює

Закон про множинне громадянство був ухвалений у червні та підписаний президентом у липні. Він набере чинності вже з 16 січня 2026 року.

"Сьогодні головне те, що ми чітко врегулювали єдиний підхід і єдиний перелік критеріїв. Це державницький підхід, який правильно поєднує збереження єдності світового українства та стратегічні пріоритети національної безпеки України", — додав Сибіга.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський інформував, що першими доступними для множинного громадянства країнами будуть Німеччина, Польща, Канада і країни Балтії.

