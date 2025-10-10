Україна визначила, з якими країнами дозволить множинне громадянство: у МЗС розкрили критерії
Український уряд ухвалив перелік критеріїв для держав, з якими введуть множинне громадянство, розроблений Міністерством закордонних справ. Закон про множинне громадянство запрацює вже на початку 2026 року.
"У середу, 8 жовтня, Уряд України ухвалив постанову, розроблену Міністерством закордонних справ, яка визначає критерії вибору іноземних держав, із якими буде запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України", — повідомила пресслужба МЗС.
У міністерстві пояснили, що множинне громадянство в першу чергу дозволить етнічним українцям, які є громадянами іноземних держав, набувати ще й українського громадянства.
"Потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України — адже сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити правовий зв'язок зі своєю Батьківщиною", — підкреслив голова МЗС Андрій Сибіга.
Україна визначила, з якими країнами діятиме множинне громадянство. В пріоритеті — держави, які входять до кола найближчих і найнадійніших союзників.
Перелік критеріїв для держав, з якими введуть множинне громадянство
Критерії, які будуть враховувати:
- членство у G7;
- членство в ЄС;
- застосування санкцій проти Росії за агресію проти України;
- підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
- позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;
- наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;
- рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;
- фінансова підтримка України;
- інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.
"Перелік конкретних іноземних держав буде визначений окремо. Постанова визначає порядок його формування та затвердження таких іноземних держав Кабінетом Міністрів України", — уточнили в МЗС.
Коли множинне громадянство запрацює
Закон про множинне громадянство був ухвалений у червні та підписаний президентом у липні. Він набере чинності вже з 16 січня 2026 року.
"Сьогодні головне те, що ми чітко врегулювали єдиний підхід і єдиний перелік критеріїв. Це державницький підхід, який правильно поєднує збереження єдності світового українства та стратегічні пріоритети національної безпеки України", — додав Сибіга.
Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський інформував, що першими доступними для множинного громадянства країнами будуть Німеччина, Польща, Канада і країни Балтії.
