Зеленський назвав країни, з якими буде можливе множинне громадянство

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що створюється список перших семи країн, з якими стане можливим множинне громадянство. У перелік потраплять країни, в яких опинилось найбільше українців та які найбільше підтримують Україну під час вторгнення Російської Федерації.

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Україна починає втілювати у життя закон про множинне громадянство, і урядовці повинні почати процедури для його імплементації, заявив президент Зеленський під час зустрічі з українськими дипломатами. Глава держави пояснив, що слід зберегти зв'язки громадян з батьківщиною, не дивлячись на те, що було кілька хвиль еміграції з різними особливостями. Спершу визначать "коло країн", а потім напрацюють відповідні процедури, сказав Зеленський.

Виступ Зеленського пролунав вдень 21 липня, тривав 17 хвилин та стосувався п'яти проблем. На 14-й хвилині президент торкнувся питання множинного громадянства та озвучив перший список.

Які перші держави для множинного громадянства:

Німеччина;

Польща;

країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія);

Канада.

Зі слів Зеленського, у списку, ймовірно, будуть й інші країни: його складуть за участю прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, глави МЗС та спікера. Після цього "будуть відкриватися відповідні процедури", пояснив президент. Про які процедури ідеться і як довго вони триватимуть, глава держави не розповів.

"Повинні далі думати й про Канаду, про інші країни, де багато українців і де так Україну сильно підтримують. Це також важливий аспект – які країни традиційно з нами, традиційно нас підтримують і теплі до українців", — сказав Зеленський.

Множинне громадянство — деталі

Зазначимо, 15 липня президент Зеленський підписав законопроєкт №11469, який стосувався множинного громадянства та вносив зміни у відповідні нормативно-правові акти. Відповідно до тексту закону, українці, які отримали інше громадянство, збережуть паспорт Батьківщини. Крім того, тим, хто має поки лише паспорт України, дозволили отримати інший. Щоб це стало можливим, Кабінет Міністрів спершу має затвердити відповідний перелік країн, уточнюється у законі. Крім того, згадуються громадяни інших країн, які претендують на український паспорт. Зокрема, полегшується процедура отримання паспорта для іноземців, які воюють в Силах оборони проти РФ або переслідуються у своїй країні за політичними мотивами.

Нагадуємо, у травні уряд деталь пояснив закон про множинне громадянство, підтриманий Верховною Радою. Тим часом нардеп Ярослав Юрчишин пояснив, чому важливо унормувати можливість мати два паспорти з огляду на зменшення населення України під час війни.