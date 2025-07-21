Зеленский назвал страны, с которыми будет возможно множественное гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что создается список первых семи стран, с которыми станет возможным множественное гражданство. В перечень попадут страны, в которых оказалось больше всего украинцев и которые больше всего поддерживают Украину во время вторжения Российской Федерации.

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Украина начинает воплощать в жизнь закон о множественном гражданстве, и чиновники должны начать процедуры для его имплементации, заявил президент Зеленский во время встречи с украинскими дипломатами. Глава государства пояснил, что следует сохранить связи граждан с родиной, несмотря на то, что было несколько волн эмиграции с различными особенностями. Сначала определят "круг стран", а затем наработают соответствующие процедуры, сказал Зеленский.

Выступление Зеленского прозвучало днем 21 июля, длилось 17 минут и касалось пяти проблем. На 14-й минуте президент затронул вопрос множественного гражданства и озвучил первый список.

Какие первые государства для множественного гражданства:

Германия;

Польша;

страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония);

Канада.

По словам Зеленского, в списке, вероятно, будут и другие страны: его составят с участием премьер-министра Юлии Свириденко, главы МИД и спикера. После этого "будут открываться соответствующие процедуры", пояснил президент. О каких процедурах идет речь и как долго они будут утверждаться, глава государства не рассказал.

"Должны дальше думать и о Канаде, о других странах, где много украинцев и где так Украину сильно поддерживают. Это также важный аспект — какие страны традиционно с нами, традиционно нас поддерживают и теплые к украинцам", — сказал Зеленский.

Множественное гражданство — детали

Отметим, 15 июля президент Зеленский подписал законопроект №11469, который касался множественного гражданства и вносил изменения в соответствующие нормативно-правовые акты. Согласно тексту закона, украинцы, которые получили другое гражданство, сохранят паспорт Родины. Кроме того, тем, кто имеет пока только паспорт Украины, позволили получить другой. Чтобы это стало возможным, Кабинет Министров сначала должен утвердить соответствующий перечень стран, уточняется в законе. Кроме того, упоминаются граждане других стран, которые претендуют на украинский паспорт. В частности, облегчается процедура получения паспорта для иностранцев, которые воюют в Силах обороны против РФ или преследуются в своей стране по политическим мотивам.

Напоминаем, в мае правительство деталь объяснило закон о множественном гражданстве, поддержанный Верховной Радой. Между тем нардеп Ярослав Юрчишин объяснил, почему важно нормировать возможность иметь два паспорта, учитывая уменьшение населения Украины во время войны.