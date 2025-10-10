Украина определила, с какими странами разрешит множественное гражданство: в МИД раскрыли критерии

Украинское правительство приняло перечень критериев для государств, с которыми введут множественное гражданство, разработанный Министерством иностранных дел. Закон о множественном гражданстве заработает уже в начале 2026 года.

"В среду, 8 октября, Правительство Украины приняло постановление, разработанное Министерством иностранных дел, которое определяет критерии выбора иностранных государств, с которыми будет введен упрощенный порядок приобретения гражданства Украины", — сообщила пресс-служба МИД.

Украина определила, с кем разрешит множественное гражданство

В министерстве объяснили, что множественное гражданство в первую очередь позволит этническим украинцам, которые являются гражданами иностранных государств, приобретать еще и украинское гражданство.

"Потенциально речь идет об увеличении количества граждан Украины — ведь сотни тысяч этнических украинцев и их потомков смогут восстановить правовую связь со своей Родиной", — подчеркнул глава МИД Андрей Сибига.

Украина определила, с какими странами будет действовать множественное гражданство. В приоритете — государства, которые входят в круг ближайших и самых надежных союзников.

Перечень критериев для государств, с которыми введут множественное гражданство

Критерии, которые будут учитывать:

членство в G7;

членство в ЕС;

применение санкций против России за агрессию против Украины;

поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;

позиция во время голосований в международных организациях;

наличие отношений стратегического или иного вида партнерства;

уровень и перспективы развития двусторонних отношений;

финансовая поддержка Украины;

другие критерии, которые могут иметь существенное влияние на обеспечение национальных интересов Украины в сфере внешней и внутренней политики.

"Перечень конкретных иностранных государств будет определен отдельно. Постановление определяет порядок его формирования и утверждения таких иностранных государств Кабинетом Министров Украины", — уточнили в МИД.

Когда множественное гражданство заработает

Закон о множественном гражданстве был принят в июне и подписан президентом в июле. Он вступит в силу уже с 16 января 2026 года.

"Сегодня главное то, что мы четко урегулировали единый подход и единый перечень критериев. Это государственный подход, который правильно сочетает сохранение единства мирового украинства и стратегические приоритеты национальной безопасности Украины", — добавил Сибига.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский информировал, что первыми доступными для множественного гражданства странами будут Германия, Польша, Канада и страны Балтии.

