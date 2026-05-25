Die Zeit заявило про можливий зв'язок справи "Енергоатому" з тиском США на Зеленського — розслідування

Німецьке видання Die Zeit опублікувало розслідування під назвою Attack from within, у якому заявило про можливий зв'язок корупційної справи навколо "Енергоатому" з міжнародними переговорами щодо завершення війни в Україні, про це пишуть Українські Новини.

У матеріалі журналісти стверджують, що скандал, у якому фігурують люди з оточення президента Володимира Зеленського, міг використовуватись як елемент політичного тиску під час дискусій навколо американського плану мирного врегулювання.

"Перші деталі корупційного скандалу навколо "Енергоатому" просочилися саме тоді, коли США представили восени 28-пунктний план завершення війни. Цей список виглядав так, ніби його писали в Москві, і Зеленський категорично відмовився його підписувати — після чого й вибухнув цей скандал", — йдеться у публікації.

Автори матеріалу також посилаються на джерела, які припускають, що витік деталей справи міг бути організований для посилення тиску на українське керівництво.

Окремо Die Zeit зазначає, що директор НАБУ Семен Кривонос у коментарі журналістам заявив: президент України не є фігурантом відповідних розслідувань.