Die Zeit заявило о возможной связи дела "Энергоатома" с давлением США на Зеленского — расследование

Немецкое издание Die Zeit опубликовало расследование под названием Attack from within, в котором заявило о возможной связи коррупционного дела вокруг "Энергоатома" с международными переговорами по завершению войны в Украине, об этом пишут Українські Новини.

В материале журналисты утверждают, что скандал, в котором фигурируют люди из окружения президента Владимира Зеленского, мог использоваться как элемент политического давления во время дискуссий вокруг американского плана мирного урегулирования.

"Первые детали коррупционного скандала вокруг "Энергоатома" просочились именно тогда, когда США представили осенью 28-пунктный план завершения войны. Этот список выглядел так, будто его писали в Москве, и Зеленский категорически отказался его подписывать — после чего и разразился этот скандал", — говорится в публикации.

Авторы материала также ссылаются на источники, которые предполагают, что утечка деталей дела могла быть организована для усиления давления на украинское руководство.

Отдельно Die Zeit отмечает, что директор НАБУ Семен Кривонос в комментарии журналистам заявил: президент Украины не является фигурантом соответствующих расследований.