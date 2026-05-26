Росіяни спробували атакувати дроном лелеку: що зробив птах (відео)

Лелека, який потрапив в об'єктив камери fpv-дрона ЗС РФ, зумів уникнути зіткнення в останній момент.

Відео з птахом, якого "веде" російський безпілотник-перехоплювач, облетіло соцмережі. Опублікував його і канал "Київ24".

Як стверджується в підписі до кадрів, запис було зроблено на одному з південних напрямків, де росіяни намагалися збити живого птаха. Лелека, відчувши загрозу, пішов у різкий штопор і врятувався.

Такий маневр називається вертикальним пікіруванням. Це найшвидкісніший спосіб польоту птахів, за якого пернате різко складає крила і падає вниз під кутом, близьким до 90 градусів.

Маневр дає змогу птахам розвивати максимальну аеродинамічну швидкість за рахунок сили тяжіння і мінімального опору повітря. Найчастіше його застосовують, щоб уникнути хижаків (наприклад, орлів) або швидко знизитися.

При цьому птахи повністю контролюють свій рух.

Зазначимо, що російські ЗМІ підтверджують, що дрон в українському небі справді був ЗС РФ і нібито "полював на ворожі безпілотники", а маневр лелеки зняв випадково. Мовляв, ніхто нікого атакувати не збирався.

Однак ще в липні минулого року ресурс "Коментарі" писав про те, що в мережі публікували відео, де росіяни безпілотниками збивали лелек над територією України. Чи навмисно окупанти збивали птахів заради розваги, чи переплутали їх із безпілотниками, сказати важко.

