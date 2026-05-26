Россияне попытались атаковать дроном аиста: что сделала птица (видео)
Аист, попавший в объектив камеры fpv-дрона ВС РФ, сумел избежать столкновения в последний момент.
Видео с птицей, которую "ведет" российский беспилотник-перехватчик, облетело соцсети. Опубликовал его и канал "Киев24".
Как утверждается в подписи к кадрам, запись была сделана на одном из южных направлений, где россияне пытались сбить живую птицу. Аист, почувствовав угрозу, ушел в резкий штопор и спасся.
Такой маневр называется вертикальным пикированием. Это самый скоростной способ полета птиц, при котором пернатое резко складывает крылья и падает вниз под углом, близким к 90 градусам.
Маневр позволяет птицам развивать максимальную аэродинамическую скорость за счет силы тяжести и минимального сопротивления воздуха. Чаще всего его применяют, чтобы избежать хищников (например, орлов) или быстро снизиться.
При этом птицы полностью контролируют свое движение.
Отметим, что российские СМИ подтверждают, что дрон в украинском небе действительно был ВС РФ и якобы "охотился на вражеские беспилотники", а маневр аиста заснял случайно. Мол, никто никого атаковать не собирался.
Однако еще в июле прошлого года ресурс "Комментарии" писал о том, что в сети публиковали видео, где россияне беспилотниками сбивали аистов над территорией Украины. Намеренно ли оккупанты сбивали птиц ради развлечения, или перепутали их с беспилотниками, сказать трудно.
