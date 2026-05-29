У Рівному 26-річний поліцейський застрелився просто на роботі: перші деталі

У п'ятницю, 29 травня, співробітник правоохоронних органів застрелився в приміщенні патрульної поліції в Рівненській області. йому було 26 років.

Інформацію журналістам "Суспільне. Рівне" озвучила представниця патрульної поліції регіону Іванна Лойко.

"Так, у нас дійсно сталася така подія, на жаль. Зараз проводиться службове розслідування, і всі обставини події встановлює слідство. Попередньо, це самогубство. Це сталося в управлінні. Це все, що я можу сказати", — зазначила вона.

Більше деталей Лойко розкривати не стала, пославшись на таємницю слідства.

Пізніше те, що трапилося, підтвердили і самі поліцейські.

"Сьогодні зранку, перебуваючи на службі, загинув наш патрульний. За попередньою інформацією, це сталося від вогнепального поранення в голову, ймовірно, самогубство. Усі причини та деталі цієї трагедії встановлюють слідчі. Департамент патрульної поліції проводить службове розслідування. Висловлюємо співчуття родині, рідним та друзям загиблого поліцейського", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні цього року тіло співробітника поліції з вогнепальним пораненням знайшли в лісовому масиві в межах Чернігова. Попередньо, він звів рахунки з життям.

Місяцем раніше, у березні, у Харківській області виявили мертвою слідчу.