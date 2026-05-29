В Ровно 26-летний полицейский застрелился прямо на работе: первые детали

В пятницу, 29 мая, сотрудник правоохранительных органов застрелился в помещении патрульной полиции в Ровенской области. Ему было 26 лет.

Информацию журналистам "Суспільне. Рівне" озвучила представитель патрульной полиции региона Иванна Лойко.

"Да, у нас действительно произошло такое событие, к сожалению. Сейчас проводится служебное расследование и все обстоятельства происшествия устанавливает следствие. Предварительно, это самоубийство. Это произошло в управлении. Это все, что я могу сказать", — отметила она.

Больше деталей Лойко раскрывать не стала, сославшись на тайну следствия.

Позже случившееся подтвердили и сами полицейские.

"Сегодня с утра, находясь на службе, погиб наш патрульный. По предварительной информации, это произошло от огнестрельного ранения в голову, вероятно, самоубийство. Все причины и детали этой трагедии устанавливают следователи. Департамент патрульной полиции проводит служебное расследование. Выражаем соболезнования семье, родным и друзьям погибшего полицейского", — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле этого года тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением нашли в лесном массиве в пределах Чернигова. Предварительно, он свел счеты с жизнью.

Месяцем ранее, в марте, в Харьковской области обнаружили мертвой следовательницу.