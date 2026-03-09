В Харьковской области полиция расследует смерть следователя Дианы Влас, тело которой 4 марта было найдено без признаков жизни. Официально событие квалифицируют как самоубийство.

Как сообщает издание "Суспільне Харків", ссылаясь на пресс-секретаря полиции области, информация об обнаружении тела следователя без признаков жизни поступила в дежурную часть 4 марта. Сейчас дело ведется по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство".

До этого, как писало издание, начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь официально выразил соболезнования семье, близким и коллегам погибшей на своей странице в Facebook. В частности, он сообщил об открытости к любым проверкам и заинтересованности в объективном установлении всех обстоятельств трагедии. Кроме того, инициировано служебное расследование относительно возможного разглашения служебной информации и распространения фотографий с места происшествия.

По его данным, предварительно установлено, что часть манипулятивной информации о событии распространялась через каналы, администрируемые с территории Российской Федерации.

Стоит заметить, что на момент публикации этой новости страница Петра Токаря в Facebook была закрытой для общего доступа.

Страница Петра Токаря в Facebook Фото: Скриншот

Также "Суспільне Харків" написало, что сообщения о самоубийстве следователя, которые также содержали фото с места происшествия, появились 6 марта в ряде общенациональных Telegram-каналов.

По данным издания "Медиа Хаб", гибель лейтенанта полиции и сотрудницы Купянского районного отдела ГУНП в Харьковской области Дианы Влас вызвала резонанс в правоохранительной среде региона. По информации из разных источников, ранее она пыталась уволиться, но ее рапорт не был согласован руководством.

"После этого в отношении нее могли рассматриваться дисциплинарные вопросы, в частности связанные с проверкой начисления боевых выплат. В среде правоохранителей также обсуждали возможный конфликт между Влас и руководством областного управления полиции. Речь идет, в частности, о начальнике ГУНП в Харьковской области Петре Токаре", — рассказали изданию анонимные источники в правоохранительных кругах.

Фото Дианы Влас, которое распространяют СМИ Фото: Из открытых источников

Более того, по данным собеседников издания, следователь пыталась дистанцироваться от ситуации и перевелась работать дальше от центра принятия решений, однако напряженность не уменьшилась.

Кроме того, как пишет "Медиа Хаб" ссылаясь на слова очевидцев, возле дома женщины перед ее смертью находился автомобиль без номерных знаков, в котором находились несколько человек. Впоследствии на машине якобы появились номерные знаки, похожие на ведомственные.

"После гибели следователя внутри правоохранительной системы начали обсуждать необходимость полного расследования обстоятельств трагедии. Сейчас официальные органы должны установить все детали происшествия и проверить возможную роль должностных лиц, а также другие обстоятельства, которые могли предшествовать гибели следователя", — пишет автор материала.

Стоит заметить, что информация, которую распространили СМИ о причинах ее гибели и вероятных конфликтах не является официально подтвержденной и была предоставлена анонимными источниками.

Как добавляет издание "Гвара Медиа", Диана Влас родом из Торецка, окончила Харьковскую юридическую академию имени Ярослава Мудрого (факультет прокуратуры) и работала в Купянском районном отделе полиции ГУНП в Харьковской области.

