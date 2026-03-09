На Харківщині поліція розслідує смерть слідчої Діани Влас, тіло якої 4 березня було знайдено без ознак життя. Офіційно подію кваліфікують як самогубство.

Як повідомляє видання "Суспільне Харків", посилаючись на речницю поліції області, інформація про виявлення тіла слідчої без ознак життя надійшла до чергової частини 4 березня. Наразі справу ведуть за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з приміткою "самогубство".

До цього, як писало видання, начальник Головного управління Нацполіції у Харківській області Петро Токар офіційно висловив співчуття родині, близьким та колегам загиблої на своїй сторінці у Facebook. Зокрема, він повідомив про відкритість до будь-яких перевірок та зацікавленість у об’єктивному встановленні всіх обставин трагедії. Крім того, ініційовано службове розслідування щодо можливого розголошення службової інформації та поширення фотографій із місця події.

За його даними, попередньо встановлено, що частина маніпулятивної інформації про подію поширювалася через канали, адміністровані з території Російської Федерації.

Варто зауважити, що на момент публікації цієї новини сторінка Петра Токаря у Facebook була закритою для загального доступу.

Сторінка Петра Токаря у Facebook Фото: Скриншот

Також "Суспільне Харків" написало, що дописи про самогубство слідчої, які також містили фото з місця події, з’явилися 6 березня у низці загальнонаціональних Telegram-каналів.

Самогубство слідчої на Харківщині: ЗМІ припсутили, що могло стати причиною

За даними видання "Медіа Хаб", загибель лейтенантки поліції та співробітниці Куп’янського районного відділу ГУНП у Харківській області Діани Влас викликала резонанс у правоохоронному середовищі регіону. За інформацією з різних джерел, раніше вона намагалася звільнитися, але її рапорт не був погоджений керівництвом.

"Після цього щодо неї могли розглядатися дисциплінарні питання, зокрема пов’язані з перевіркою нарахування бойових виплат. У середовищі правоохоронців також обговорювали можливий конфлікт між Влас та керівництвом обласного управління поліції. Йдеться, зокрема, про начальника ГУНП у Харківській області Петра Токаря", — розповіли виданню анонімні джерела у правоохоронних колах.

Фото Діани Влас , яке поширюють ЗМІ Фото: З відкритих джерел

Ба більше, за даними співрозмовників видання, слідча намагалася дистанціюватися від ситуації та перевелася працювати далі від центру прийняття рішень, проте напруженість не зменшилася.

Крім того, як пише "Медіа Хаб" посилаючись на слова очевидців, біля її будинку жінки перед її смертю перебував автомобіль без номерних знаків, у якому знаходилися кілька людей. Згодом на машині нібито з’явилися номерні знаки, схожі на відомчі.

"Після загибелі слідчої всередині правоохоронної системи почали обговорювати необхідність повного розслідування обставин трагедії. Наразі офіційні органи мають встановити всі деталі події та перевірити можливу роль службових осіб, а також інші обставини, які могли передувати загибелі слідчої", — пише автор матеріалу.

Варто зауважити, що інформація, яку пошири ЗМІ про причини її загибелі та ймовірні конфлікти не є офіційно підтвердженою та була надана анонімними джерелами.

Як додає видання "Ґвара Медіа", Діана Влас родом із Торецька, закінчила Харківську юридичну академію імені Ярослава Мудрого (факультет прокуратури) та працювала в Куп’янському районному відділі поліції ГУНП у Харківській області.

