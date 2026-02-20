Евакуювали цивільних: двох правоохоронців у Харківській області убив дрон РФ (фото)

У Харківській області від удару російського безпілотника загинули спецпризначенці підрозділу "Білі Янголи", які евакуювали населення. Старшій лейтенантці Юлії Келеберді було 23 роки, а старшому сержанту Євгену Калгану — 39.

Про загибель на війні в Україні двох правоохоронців повідомила пресслужба Національної поліції. Іще один співробітник поліції внаслідок ворожої атаки дістав тілесні ушкодження.

Броньований автомобіль "Білих Янголів" їхав евакуювати мирне населення, та біля села Середній Бурлук Куп'янського району зазнав атаки російського безпілотного літального апарату типу "Ланцет". Двоє правоохоронців дістали смертельні поранення та загинули на місці.

Авто "Білих Янголів" після атаки російського "Ланцета" Фото: Національна поліція

В Нацполіції розповіли, що 23-річна Юлія Келеберда та 39-річний Євген Калган працювали в підрозділі "Білі Янголи" з моменту його створення. Вони багато разів виїжджали до найнебезпечніших населених пунктів, щоб рятувати родини, дітей, людей з інвалідністю та похилого віку.

"Вони неодноразово ризикували власним життям заради порятунку інших. На жаль, ця евакуація стала для них останньою", — сказали в пресслужбі.

У Юлії залишилися батьки, а у Євгена — дружина, мати, 16-річний син і 7-річна донька.

"Це непоправна втрата для всього особового складу Національної поліції. Ми втратили не просто колег, ми втратили відданих побратимів, сміливих і щирих людей, які до останнього подиху залишалися вірними присязі та своєму обов’язку", — наголосили в Національній поліції.

Юлія Келеберда та Євген Калган евакуювали цивільних у Харківській області Фото: Національна поліція

Нагадаємо, 15 лютого під час виконання бойового завдання в Сумській області загинув відомий кікбоксер Дмитро Русецький.

Командир роти наземних роботизованих комплексів 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Сергій Волков 17 лютого розповів, що двох молодих захисниць "Кару" і "Лайзу" на Запоріжжі убив дрон РФ.