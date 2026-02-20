Майстер спорту міжнародного класу: на фронті загинув відомий кікбоксер Дмитро Русецький (фото)

Майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу WAKO, чемпіон України та переможець міжнародних турнірів з кікбоксингу Дмитро Русецький загинув на фронті.

28-річний герой віддав своє життя за Україну, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Писарівка Сумської області 15 лютого, повідомила президентка Федерації кікбоксингу України Ольга Павленко.

За її словами, це був неймовірно талановитий спортсмен, наставник і тренер, який присвятив своє життя розвитку молоді та вихованню справжніх чемпіонів.

"Дмитро був не тільки сильним бійцем на рингу, а й мужнім захисником України. Його сила духу, відданість справі та любов до Батьківщини назавжди залишаться в нашій пам'яті", — написала вона.

Павленко від імені Федерації кікбоксингу України WAKO та особисто як її очільниця висловила щирі співчуття і слова підтримки батькам загиблого героя, його рідним і близьким:

Відео дня

"Поділяємо ваш невимовний біль і сумуємо разом із вами. Світла пам'ять воїну, спортсмену і Людині з великої літери".

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

"Частиною мого життя є тренування. Діма чітко доносив, що кік — не тільки техніка, "думати треба", "руки тримати", "рухатися" і носити захист. Життя повне вибоїн, варто носити шолом завжди. Його бій завершився. Його уроки залишаються з нами. Світла пам'ять, Тренере", — сумує вихованка Русецького Юлія Перетятко.

Усі, хто знав героя, відгукуються про нього тільки з теплом і вдячністю.

Нагадаємо, внаслідок російського артилерійського обстрілу Нікополя вдень 31 січня загинув гравець футбольного клубу "Нікополь" Влад Стрельчук. Загиблому був 31 рік.

Наприкінці липня 2025 року внаслідок удару по будинку у Святошинському районі Києва загинув шестирічний Матвій Марченко. Хлопчик займався карате і подавав надії як перспективний спортсмен.

У липні 2025 року в Житомирській області під час російської атаки загинув 16-річний Олексій Петренко. Юнак був кандидатом у майстри спорту України з самбо.