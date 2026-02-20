Мастер спорта международного класса: на фронте погиб известный кикбоксер Дмитрий Русецкий (фото)

Мастер спорта международного класса по кикбоксингу WAKO, чемпион Украины и победитель международных турниров по кикбоксингу Дмитрий Русецкий погиб на фронте.

28-летний герой отдал свою жизнь за Украину, выполняя боевое задание вблизи населенного пункта Писаревка Сумской области 15 февраля, сообщила президент Федерации кикбоксинга Украины Ольга Павленко.

По ее словам, это был невероятно талантливый спортсмен, наставник и тренер, посвятивший свою жизнь развитию молодежи и воспитанию настоящих чемпионов.

"Дмитрий был не только сильным бойцом на ринге, но и мужественным защитником Украины. Его сила духа, преданность делу и любовь к Родине навсегда останутся в нашей памяти", — написала она.

Павленко от имени Федерации кикбоксинга Украины WAKO и лично как ее глава выразила искренние соболезнования и слова поддержки родителям погибшего героя, его родным и близким:

Відео дня

"Разделяем вашу невыразимую боль и скорбим вместе с вами. Светлая память воину, спортсмену и Человеку с большой буквы".

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

"Частью моей жизни является тренировка. Дима четко доносил, что кик — не только техника, "думать надо", "руки держать", "двигаться" и носить защиту. Жизнь полна рытвин, стоит носить шлем всегда. Его сражение завершилось. Его уроки остаются с нами. Светлая память, Тренер", — скорбит воспитанница Русецкого Юлия Перетятко.

Все, кто знал героя, отзываются о нем только с теплом и благодарностью.

Напомним, в результате российского артиллерийского обстрела Никополя днем 31 января погиб игрок футбольного клуба "Никополь" Влад Стрельчук. Погибшему был 31 год.

В конце июля 2025 года в результате удара по дому в Святошинском районе Киева погиб шестилетний Матвей Марченко. Мальчик занимался карате и подавал надежды как перспективный спортсмен.

В июле 2025 в Житомирской области во время российской атаки погиб 16-летний Алексей Петренко. Юноша был кандидатом в мастера спорта Украины по самбо.