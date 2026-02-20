Эвакуировали гражданских: двух полицейских в Харьковской области убил дрон РФ (фото)

В Харьковской области от удара российского беспилотника погибли спецназовцы подразделения "Белые Ангелы", которые эвакуировали население. Старшей лейтенантке Юлии Келеберде было 23 года, а старшему сержанту Евгению Калгану — 39.

О гибели на войне в Украине двух правоохранителей сообщила пресс-служба Национальной полиции. Еще один сотрудник полиции в результате вражеской атаки получил телесные повреждения.

Бронированный автомобиль "Белых Ангелов" ехал эвакуировать мирное население, и возле села Средний Бурлук Купянского района подвергся атаке российского беспилотного летательного аппарата типа "Ланцет". Двое правоохранителей получили смертельные ранения и погибли на месте.

Авто "Белых Ангелов" после атаки российского "Ланцета" Фото: Национальная полиция

В Нацполиции рассказали, что 23-летняя Юлия Келеберда и 39-летний Евгений Калган работали в подразделении "Белые Ангелы" с момента его создания. Они много раз выезжали в самые опасные населенные пункты, чтобы спасать семьи, детей, людей с инвалидностью и пожилых людей.

"Они неоднократно рисковали собственной жизнью ради спасения других. К сожалению, эта эвакуация стала для них последней", — сказали в пресс-службе.

У Юлии остались родители, а у Евгения — жена, мать, 16-летний сын и 7-летняя дочь.

"Это невосполнимая потеря для всего личного состава Национальной полиции. Мы потеряли не просто коллег, мы потеряли преданных собратьев, смелых и искренних людей, которые до последнего вздоха оставались верными присяге и своему долгу", — отметили в Национальной полиции.

Юлия Келеберда и Евгений Калган эвакуировали гражданских в Харьковской области Фото: Национальная полиция

Напомним, 15 февраля во время выполнения боевого задания в Сумской области погиб известный кикбоксер Дмитрий Русецкий.

Командир роты наземных роботизированных комплексов 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Сергей Волков 17 февраля рассказал, что двух молодых защитниц "Кару" и "Лайзу" в Запорожье убил дрон РФ.