"Не доїхав": росіяни атакували дроном волонтера Христова на Харківщині (фото)

Український волонтер і телеведучий Денис Христов потрапив під російський обстріл, коли їхав проводити евакуацію в село Гусинка Куп'янського району.

Про те, як він потрапив під атаку росіян у Харківській області, Денис Христов розповів на своїй сторінці в Instagram. За його словами, окупанти вдарили по автомобілю в дорозі.

"Ну от і я зʼїздив на евакуацію в Гусинку, що на Купʼянщині. Вірніше, не доїхав…" — розповів волонтер.

Христов розповів, як потрапив під обстріл на Харківщині Фото: скриншот

Він опублікував фото пошкодженого авто для евакуації цивільних зі зрешеченими дверима та своє селфі з кров'ю від ран на обличчі.

"Хочете прикол: повертаюсь своїм ходом. Якщо не витіку по дорозі в Харків, напишу своє стандартне повідомлення узкім пілотам бпла. Не сьогодні, п*дори! На зв’язку. За кермом не треба відволікатись," — написав Христов.

Відео дня

Окупанти обстріляли евакуаційний автомобіль у Куп'янському районі Фото: Денис Христов "Голландець" / Instagram

Зазначимо, село Гусинка знаходиться на відстані 18 км на північний захід від Куп'янська у Харківській області.

Гусинка та Куп'янськ на мапі DeepState станом на 22 січня Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 лютого двох правоохоронців у Харківській області убив російський дрон. Загиблі 23-річна Юлія Келеберда та 39-річний Євген Калган евакуювали цивільних у складі підрозділу "Білі Янголи". У Євгена залишилися дружина, мати, 16-річний син і 7-річна донька.

Бійці 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" в опублікованому 18 лютого інтерв'ю розповідали, що росіяни в Куп'янську помирають від обмороження й голоду без необхідного забезпечення або гинуть від ударів Сил оборони.