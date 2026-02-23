"Не доехал": россияне атаковали дроном волонтера Христова в Харьковской области (фото)

Украинский волонтер и телеведущий Денис Христов попал под российский обстрел, когда ехал проводить эвакуацию в село Гусинка Купянского района.

О том, как он попал под атаку россиян в Харьковской области, Денис Христов рассказал на своей странице в Instagram. По его словам, оккупанты ударили по автомобилю в дороге.

"Ну вот и я съездил на эвакуацию в Гусинку, что на Купянщине. Вернее, не доехал..." — рассказал волонтер.

Христов рассказал, как попал под обстрел на Харьковщине Фото: скриншот

Он опубликовал фото поврежденного авто для эвакуации гражданских с изрешеченными дверями и свое селфи с кровью от ран на лице.

"Хотите прикол: возвращаюсь своим ходом. Если не вытеку по дороге в Харьков, напишу свое стандартное сообщение узким пилотам бпла. Не сегодня, ублюдки! На связи. За рулем не надо отвлекаться," — написал Христов.

Відео дня

Оккупанты обстреляли эвакуационный автомобиль в Купянском районе Фото: Денис Христов "Голландець" / Instagram

Отметим, село Гусинка находится на расстоянии 18 км к северо-западу от Купянска в Харьковской области.

Гусинка и Купянск на карте DeepState по состоянию на 22 января Фото: скриншот

Напомним, 20 февраля двух правоохранителей в Харьковской области убил российский дрон. Погибшие 23-летняя Юлия Келеберда и 39-летний Евгений Калган эвакуировали гражданских в составе подразделения "Белые Ангелы". У Евгения остались жена, мать, 16-летний сын и 7-летняя дочь.

Бойцы 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" в опубликованном 18 февраля интервью рассказывали, что россияне в Купянске умирают от обморожения и голода без необходимого обеспечения или погибают от ударов Сил обороны.