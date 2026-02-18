Оккупанты в Купянске умирают от обморожения и голода: в "Хартии" рассказали о зачистке города
Силы обороны расширяют зону контроля на Купянском направлении в Харьковской области, несмотря на сложные условия. Оккупанты под огнем украинских военнослужащих не успевают дойти до города, а часть из них погибают сами от мороза и недостатка провизии.
О боях в Купянске бойцы 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" рассказали "24 каналу". По словам военных, ВС РФ дальше пытаются зайти в город малыми группами и закрепиться, однако, по подсчетам пехотинцев, пятеро оккупантов из группы умирают еще на подступах. До самого Купянска доходит только один россиянин — но и он после закрепления на позиции чаще всего погибает или от удара Сил обороны, или от голода или холода.
По словам военнослужащих, если раньше боевые действия разворачивались преимущественно на подступах к городу, то сейчас проводится системная зачистка отдельных участков, и с каждым выходом в город украинских подразделений зона контроля постепенно расширяется.
"Когда я впервые заходил, мы работали только возле Купянска в посадках. С каждым разом мы как-то дальше-дальше продвигались", — рассказал боец с позывным "Студент", который воюет в группе формата поисково-ударного подразделения.
"Студент" вспомнил, что во время первого выхода в город подразделение потеряло одного побратима, и в дальнейшем эти операции остаются рискованными. Несмотря на то, что Силы обороны удерживают инициативу, бойцам приходится проходить десятки километров под постоянной угрозой ударов вражескими беспилотниками.
Потери РФ в боях в Купянске
В "Хартии" рассказали, что условия в городе сейчас тяжелые и для украинских бойцов, и для оккупантов, которые пытаются зайти в населенный пункт. Россияне пытаются продвигаться малыми группами и используют для этого в частности подземные коммуникации и трубы.
"Их засунули в трубу пятеро. Один еще в трубе под себя гранату бросил, двое вылезли — их сразу ликвидировали у выхода. Один остался жив", — рассказал "Студент".
По словам украинских военнослужащих, ВС РФ часто отправляют солдат в Купянск без надлежащей подготовки и снаряжения, и они попадают в разрушенные здания во время сильных морозов без необходимого обеспечения.
"Они заходят в минус двадцать без ничего. Я думаю, что многие из них умирают от обморожения — потом еще познаходим их по Купянску", — сказал боец "Студент".
Пехотинцы отметили, что среди россиян, которых берут в плен во время боев в Купянске, становится все больше людей старшего возраста, то есть не кадровых опытных военных, а мужчин, которые подписали контракт из-за выплат или оказались на фронте по другим причинам. Иногда их отправляют в штурмовые группы принудительно, а во время допросов они признаются, что не имели полной информации о задании и были дезориентированы.
"Сейчас россияне очень массово сдаются, потому что это уже не те идейные. Это дяди пятидесятилетние, которым нужны деньги, и они не хотят умирать", — отметил "Студент".
Что известно о боях в Купянске
О том, что Силы обороны освободили Купянск, президент Украины Владимир Зеленский сообщил 12 декабря 2025 года в видео, которое лично снял у стелы города.
Издание The Washington Post 19 января писало о том, какую роль играет Купянск в переговорах. По словам журналистов, Украина забрала у РФ "разменную монету".
3 февраля аналитики DeepState сообщали, что украинские военные почти зачистили Купянск и оттеснили ВС РФ.