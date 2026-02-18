Оккупанты в Купянске умирают от обморожения и голода: в "Хартии" рассказали о зачистке города

Силы обороны расширяют зону контроля на Купянском направлении в Харьковской области, несмотря на сложные условия. Оккупанты под огнем украинских военнослужащих не успевают дойти до города, а часть из них погибают сами от мороза и недостатка провизии.

О боях в Купянске бойцы 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" рассказали "24 каналу". По словам военных, ВС РФ дальше пытаются зайти в город малыми группами и закрепиться, однако, по подсчетам пехотинцев, пятеро оккупантов из группы умирают еще на подступах. До самого Купянска доходит только один россиянин — но и он после закрепления на позиции чаще всего погибает или от удара Сил обороны, или от голода или холода.

По словам военнослужащих, если раньше боевые действия разворачивались преимущественно на подступах к городу, то сейчас проводится системная зачистка отдельных участков, и с каждым выходом в город украинских подразделений зона контроля постепенно расширяется.

"Когда я впервые заходил, мы работали только возле Купянска в посадках. С каждым разом мы как-то дальше-дальше продвигались", — рассказал боец с позывным "Студент", который воюет в группе формата поисково-ударного подразделения.

"Студент" вспомнил, что во время первого выхода в город подразделение потеряло одного побратима, и в дальнейшем эти операции остаются рискованными. Несмотря на то, что Силы обороны удерживают инициативу, бойцам приходится проходить десятки километров под постоянной угрозой ударов вражескими беспилотниками.

Купянск на карте DeepState по состоянию на 17 февраля Фото: скриншот

Потери РФ в боях в Купянске

В "Хартии" рассказали, что условия в городе сейчас тяжелые и для украинских бойцов, и для оккупантов, которые пытаются зайти в населенный пункт. Россияне пытаются продвигаться малыми группами и используют для этого в частности подземные коммуникации и трубы.

"Их засунули в трубу пятеро. Один еще в трубе под себя гранату бросил, двое вылезли — их сразу ликвидировали у выхода. Один остался жив", — рассказал "Студент".

По словам украинских военнослужащих, ВС РФ часто отправляют солдат в Купянск без надлежащей подготовки и снаряжения, и они попадают в разрушенные здания во время сильных морозов без необходимого обеспечения.

"Они заходят в минус двадцать без ничего. Я думаю, что многие из них умирают от обморожения — потом еще познаходим их по Купянску", — сказал боец "Студент".

Пехотинцы отметили, что среди россиян, которых берут в плен во время боев в Купянске, становится все больше людей старшего возраста, то есть не кадровых опытных военных, а мужчин, которые подписали контракт из-за выплат или оказались на фронте по другим причинам. Иногда их отправляют в штурмовые группы принудительно, а во время допросов они признаются, что не имели полной информации о задании и были дезориентированы.

"Сейчас россияне очень массово сдаются, потому что это уже не те идейные. Это дяди пятидесятилетние, которым нужны деньги, и они не хотят умирать", — отметил "Студент".

Что известно о боях в Купянске

О том, что Силы обороны освободили Купянск, президент Украины Владимир Зеленский сообщил 12 декабря 2025 года в видео, которое лично снял у стелы города.

Издание The Washington Post 19 января писало о том, какую роль играет Купянск в переговорах. По словам журналистов, Украина забрала у РФ "разменную монету".

3 февраля аналитики DeepState сообщали, что украинские военные почти зачистили Купянск и оттеснили ВС РФ.