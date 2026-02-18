Окупанти в Куп'янську помирають від обмороження й голоду: в "Хартії" розповіли про зачистку міста

Сили оборони розширюють зону контролю на Куп'янському напрямку в Харківській області попри складні умови. Окупанти під вогнем українських військовослужбовців не встигають дійти до міста, а частина з них гинуть самі від морозу та нестачі провізії.

Про бої в Куп'янську бійці 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" розповіли "24 каналу". За словами військових, ЗС РФ далі намагаються зайти в місто малими групами та закріпитися, проте, за підрахунками піхотинців, п'ятеро окупантів з групи помирають іще на підступах. До самого Куп'янська заходить лише один росіянин — але й він після закріплення на позиції найчастіше гине або від удару Сил оборони, або від голоду чи холоду.

За словами військовослужбовців, якщо раніше бойові дії розгорталися переважно на підступах до міста, то зараз проводиться системна зачистка окремих ділянок, і з кожним виходом у місто українських підрозділів зона контролю поступово розширюється.

Відео дня

"Коли я вперше заходив, ми працювали тільки біля Куп'янська в посадках. З кожним разом ми якось далі-далі просувалися", — розповів боєць із позивним "Студент", який воює у групі формату пошуково-ударного підрозділу.

"Студент" пригадав, що під час першого виходу в місто підрозділ втратив одного побратима, і надалі ці операції лишаються ризикованими. Попри те, що Сили оборони утримують ініціативу, бійцям доводиться проходити десятки кілометрів під постійною загрозою ударів ворожими безпілотниками.

Куп'янськ на мапі DeepState станом на 17 лютого Фото: скриншот

Втрати РФ у боях в Куп'янську

В "Хартії" розповіли, що умови в місті наразі важкі і для українських бійців, і для окупантів, які намагаються зайти в населений пункт. Росіяни намагаються просуватися малими групами та використовують для цього зокрема підземні комунікації та труби.

"Їх засунули в трубу п'ятеро. Один ще в трубі під себе гранату кинув, двоє вилізли — їх одразу ліквідували біля виходу. Один залишився живий", — розповів "Студент".

За словами українських військовослужбовців, ЗС РФ часто відправляють солдатів у Куп'янськ без належної підготовки та спорядження, і вони потрапляють до зруйнованих будівель під час сильних морозів без необхідного забезпечення.

"Вони заходять у мінус двадцять без нічого. Я думаю, що багато хто з них помирає від обмороження — потім ще познаходимо їх по Куп'янську", — сказав боєць "Студент".

Піхотинці зазначили, що серед росіян, яких беруть у полон під час боїв у Куп'янську, стає дедалі більше людей старшого віку, тобто не кадрових досвідчених військових, а чоловіків, які підписали контракт через виплати чи опинилися на фронті з інших причин. Іноді їх відправляють в штурмові групи примусово, а під час допитів вони зізнаються, що не мали повної інформації щодо завдання та були дезорієнтовані.

"Зараз росіяни дуже масово здаються, бо це вже не ті ідейні. Це дядьки п'ятдесятирічні, яким потрібні гроші, і вони не хочуть помирати", — зазначив "Студент".

Що відомо про бої в Куп'янську

Про те, що Сили оборони звільнили Куп'янськ, президент України Володимир Зеленський повідомив 12 грудня 2025 року у відео, яке особисто зняв біля стели міста.

Видання The Washington Post 19 січня писало про те, яку роль відіграє Куп'янськ у переговорах. За словами журналістів, Україна забрала в РФ "розмінну монету".

3 лютого аналітики DeepState повідомляли, що українські військові майже зачистили Куп'янськ та відтіснили ЗС РФ.