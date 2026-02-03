ЗСУ майже зачистили Куп'янськ та відтіснили ЗС РФ: що показує карта фронту

В Куп'янську змінилась ситуація на користь Збройних сил України, які майже очистили місто від присутності російських військ, написали аналітики. Що змінилось на Куп'янському напрямку та яку частину важливого міста все контролюють росіяни?

3 лютого на карті аналітичного проєкту DeepState з'явились зміни, які показали успішні дії ЗСУ на початку 2026 року. У Telegram-каналі проєкту опублікували оновлені дані про ситуацію в Куп'янську і ще на двох відтинках фронту — під Слов'янськом та Покровськом. Якщо у першому випадку ішлося про успіхи ЗСУ, то у двох інших про просування противника.

Згідно з даними аналітиків, повністю зачищена від солдатів ЗС РФ південно-західна частина Куп'янська. На карті проєкту з'явилась блакитна зона площею майже 4 кв. км: колір означає, що місцевість контролюється бійцями ЗСУ. Водночас, на північному заході все ще є червона зона, у якій перебувають росіяни. Площа цієї ділянки — 0,21 кв. км, і вона охоплює частину вулиці Люксембург, Леніна, Спортивної, Гоголя та Короленка (орієнтовно).

Ситуація в Куп'янську — зміни на станом на 3 лютого, DeepState Фото: DeepState

Ще дві точки фронту, про які згадується у звіті DeepState, — це Слов'янськ та Покровськ. Під Слов'янськом ЗС РФ просунулись на пів кілометра по трасі М-03 від села Привілля, написали аналітики. Поруч з Покровськом — зміни фронту західніше населеного пункту. Зокрема, росіяни зуміли прорватись на 1,2 км у бік Гришиного та на 1,75 на північ від Удачного, показує карта проєкту.

Наступ РФ — ситуація на відтинку Слов'янськ-Привільне, DeepState, 2 лютогj Фото: DeepState

Наступ РФ — ситуація на відтинку Покровськ-Гришине-Удачне, DeepState, 2 лютогj Фото: DeepState

Ситуація в Куп'янську — бої ЗСУ та ЗС РФ

Зазначимо, Фокус писав про погіршення ситуації під Куп'янськом через активізацію наступу ЗС РФ. Восени 2025 року стало відомо, що росіяни використали трубу, щоб проникнути на околиці населеного пункту. ЗСУ, коли виявили тактику противника, почали бити по трубі, але тим часом противник зайшов всередину Куп'янська і дістався до центрального району — точки, у якій перетинаються траси Р79 (з півночі) та Р-07 (зі сходу).

У грудні 2025 року українське командування втілило у життя спецоперацію з очищення Куп'янська від російських підрозділів. Операцію почали цілком таємно, але вже 12 грудня з'явилось відео, на якому президент Володимир Зеленський говорив про успіхи бійців Сил оборони. Згідно з даними DeepState, у центрі місті залишалось три червоних осередки, в яких перебували солдати РФ: як повідомили аналітики, ці зони частково зачистили.

Нагадуємо, у лютому 2026 року глава генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що росіяни начебто окупували станцію Куп'янськ-Вузловий. Після цього з'явилась серія відео від бійця ЗСУ, який наочно доводив, що Герасимов збрехав.